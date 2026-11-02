Oplossing voor Standard in eigen rangen ... of wintermercato?

De supporters van Standard hielden zaterdagavond tegen Kortrijk meermaals hun hart vast. De defensie van de Rouches liet zelfs eenvoudige passes liggen, waardoor het bijzonder moeilijk werd om een laag verdedigend Kortrijk onder druk te zetten. Dimitri Lavalée kan mogelijk een deel van het probleem oplossen, op voorwaarde dat hij eindelijk een reeks wedstrijden kan afwerken. Anders lijkt ook de wintermercato een optie.

Dimitri Lavalée verscheen donderdag nog op de persconferentie, maar ontbrak zaterdagavond op het wedstrijdblad van Standard tegen Kortrijk. De 29-jarige verdediger blijft sinds zijn zware blessure van vorig seizoen geregeld met fysieke kwaaltjes kampen. Daardoor raakt hij maar moeilijk opnieuw op zijn beste niveau en was hij niet fit genoeg om in actie te komen.

Zijn afwezigheid maakte tegelijk duidelijk wat Standard momenteel mist. Vincent Euvrard zag zijn alternatieven achterin geen sterke beurt afleveren. Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko en Gustav Mortensen - Lavalée kan ook als linksachter uit de voeten - bleven allemaal onder hun gebruikelijke niveau.

Standard geraakt niet onder de druk uit

Defensief ruimden de Rouches wel een aantal situaties op, maar Goduine Koyalipou en Thierry Ambrose wonnen hun duels vaak opvallend gemakkelijk. Dat gaf Kortrijk niet alleen zuurstof, maar ook de kans om zelf geregeld gevaarlijk te worden.

Vooral aan de bal liep het stroef bij Standard. Mortensen, Karamoko en Hautekiet samen lieten tegen Kortrijk een tiental opbouwenpasses verloren gaan. Het ging daarbij lang niet altijd om moeilijke ballen onder zware druk.

Eenvoudige vooruit gerichte passes kwamen niet aan, door een gebrek aan precisie of omdat de afstemming met de beoogde ontvanger ontbrak. Zulke balverliezen haalden het tempo volledig uit het spel van Standard. De Luikenaars slaagden er daardoor niet in om Kortrijk vast te zetten of de tegenstander langdurig terug te dringen.





Lavalée als mogelijke oplossing

Het is een probleem dat al langer zichtbaar is op Sclessin. De huidige verdedigers kunnen zich organiseren in een laag blok en een moeilijke fase overleven, maar in de opbouw brengen ze te weinig. Een pass tussen de lijnen, waarmee Standard een eerste verdedigende lijn kan uitschakelen en onbalans kan veroorzaken, is zelden te zien. Te vaak blijft alleen de lange bal naar voren over.

Daar ligt mogelijk een rol voor Dimitri Lavalée. De verdediger beschikt over meer rust en kwaliteit in zijn passing, maar dan moet hij wel fysiek beschikbaar blijven en wedstrijden na elkaar kunnen spelen. Voor Euvrard ligt daar een duidelijke opdracht: zijn ploeg moet ook tegen tegenstanders die laag inzakken een oplossing vinden om van achteruit op te bouwen.

Als Lavalée die rol niet structureel kan opnemen, kan Standard tijdens de wintermercato op zoek moeten naar een verdediger die de eerste opbouw beter kan verzorgen. Het beloven nog moeilijke weken te worden voor de Rouches.