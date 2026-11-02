Oplossing voor Standard in eigen rangen ... of wintermercato?

Oplossing voor Standard in eigen rangen ... of wintermercato?
Foto: © Photonews
Word fan van Standard! 2561

De supporters van Standard hielden zaterdagavond tegen Kortrijk meermaals hun hart vast. De defensie van de Rouches liet zelfs eenvoudige passes liggen, waardoor het bijzonder moeilijk werd om een laag verdedigend Kortrijk onder druk te zetten. Dimitri Lavalée kan mogelijk een deel van het probleem oplossen, op voorwaarde dat hij eindelijk een reeks wedstrijden kan afwerken. Anders lijkt ook de wintermercato een optie.

Dimitri Lavalée verscheen donderdag nog op de persconferentie, maar ontbrak zaterdagavond op het wedstrijdblad van Standard tegen Kortrijk. De 29-jarige verdediger blijft sinds zijn zware blessure van vorig seizoen geregeld met fysieke kwaaltjes kampen. Daardoor raakt hij maar moeilijk opnieuw op zijn beste niveau en was hij niet fit genoeg om in actie te komen.

Zijn afwezigheid maakte tegelijk duidelijk wat Standard momenteel mist. Vincent Euvrard zag zijn alternatieven achterin geen sterke beurt afleveren. Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko en Gustav Mortensen - Lavalée kan ook als linksachter uit de voeten - bleven allemaal onder hun gebruikelijke niveau.

Standard geraakt niet onder de druk uit

Defensief ruimden de Rouches wel een aantal situaties op, maar Goduine Koyalipou en Thierry Ambrose wonnen hun duels vaak opvallend gemakkelijk. Dat gaf Kortrijk niet alleen zuurstof, maar ook de kans om zelf geregeld gevaarlijk te worden.

Vooral aan de bal liep het stroef bij Standard. Mortensen, Karamoko en Hautekiet samen lieten tegen Kortrijk een tiental opbouwenpasses verloren gaan. Het ging daarbij lang niet altijd om moeilijke ballen onder zware druk.

Eenvoudige vooruit gerichte passes kwamen niet aan, door een gebrek aan precisie of omdat de afstemming met de beoogde ontvanger ontbrak. Zulke balverliezen haalden het tempo volledig uit het spel van Standard. De Luikenaars slaagden er daardoor niet in om Kortrijk vast te zetten of de tegenstander langdurig terug te dringen.

Lavalée als mogelijke oplossing

Het is een probleem dat al langer zichtbaar is op Sclessin. De huidige verdedigers kunnen zich organiseren in een laag blok en een moeilijke fase overleven, maar in de opbouw brengen ze te weinig. Een pass tussen de lijnen, waarmee Standard een eerste verdedigende lijn kan uitschakelen en onbalans kan veroorzaken, is zelden te zien. Te vaak blijft alleen de lange bal naar voren over.

Daar ligt mogelijk een rol voor Dimitri Lavalée. De verdediger beschikt over meer rust en kwaliteit in zijn passing, maar dan moet hij wel fysiek beschikbaar blijven en wedstrijden na elkaar kunnen spelen. Voor Euvrard ligt daar een duidelijke opdracht: zijn ploeg moet ook tegen tegenstanders die laag inzakken een oplossing vinden om van achteruit op te bouwen.

Als Lavalée die rol niet structureel kan opnemen, kan Standard tijdens de wintermercato op zoek moeten naar een verdediger die de eerste opbouw beter kan verzorgen. Het beloven nog moeilijke weken te worden voor de Rouches.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Ibe Hautekiet
Ibrahim Karamoko
Dimitri Lavalée

Meer nieuws

Steven Defour maakt ex-ploeg helemaal af: "Nul leiders"

Steven Defour maakt ex-ploeg helemaal af: "Nul leiders"

15:00
'Nieuwe wending in verhaal Tresoldi'

'Nieuwe wending in verhaal Tresoldi'

17:00
'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen'

'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen'

16:20
1
Klassement nu al in de plooi? Analist strooit met lof voor Club én Union SG

Klassement nu al in de plooi? Analist strooit met lof voor Club én Union SG

16:00
Anderlecht neemt ingrijpende beslissing: vier spelers mogen niet naar het WK

Anderlecht neemt ingrijpende beslissing: vier spelers mogen niet naar het WK

15:40
1
Fans KAA Gent nog langer in spanning over Burgess?

Fans KAA Gent nog langer in spanning over Burgess?

14:40
1
Live. Transfernieuws 2/11: Balogun naar United?

Live. Transfernieuws 2/11: Balogun naar United?

15:30
Ex-Bruggeling onder druk bij zijn club: ontslag nakend?

Ex-Bruggeling onder druk bij zijn club: ontslag nakend?

15:20
'In kannen en kruiken: KRC Genk haalt stevig uit met miljoenendeal, Anderlecht zal vloeken'

'In kannen en kruiken: KRC Genk haalt stevig uit met miljoenendeal, Anderlecht zal vloeken'

14:20
2
Philippe Albert steekt Standard helemaal onder de zoden: "Een professionele fout"

Philippe Albert steekt Standard helemaal onder de zoden: "Een professionele fout"

09:40
3
"Opletten voor Burgess-complex": hoe KAA Gent iets kan leren van ... Union SG

"Opletten voor Burgess-complex": hoe KAA Gent iets kan leren van ... Union SG

13:40
Defour is kristalhelder over Anderlecht: "Ontsla hem dan"

Defour is kristalhelder over Anderlecht: "Ontsla hem dan"

13:20
3
Scheidsrechter voor PSV - Club Brugge was al eens ... zes wedstrijden geschorst

Scheidsrechter voor PSV - Club Brugge was al eens ... zes wedstrijden geschorst

14:00
5,5 miljoen euro voor betaald, maar topaankoop Genk krijgt (twee) nieuwe klap(pen)

5,5 miljoen euro voor betaald, maar topaankoop Genk krijgt (twee) nieuwe klap(pen)

12:40
Ex-speler Westerlo, OH Leuven en STVV verlaat Club Brugge voor JPL-ploeg

Ex-speler Westerlo, OH Leuven en STVV verlaat Club Brugge voor JPL-ploeg

13:00
2
Een voorbeeld voor alle paniekclubs? KV Mechelen toont dat het zo ook kan

Een voorbeeld voor alle paniekclubs? KV Mechelen toont dat het zo ook kan

12:00
6
PSV straft Club Brugge af als ze hetzelfde doen als tegen Zulte Waregem: “We moeten all-in durven gaan”

PSV straft Club Brugge af als ze hetzelfde doen als tegen Zulte Waregem: “We moeten all-in durven gaan”

12:20
2
Anderlecht krijgt goeie raad: "Hij moet elke match starten"

Anderlecht krijgt goeie raad: "Hij moet elke match starten"

11:40
1
Turkse topclubs melden zich al voor JPL-revelatie

Turkse topclubs melden zich al voor JPL-revelatie

10:40
Hij speelde met allebei, maar ex-ploegmaat vindt deze Rode Duivel beter dan Harry Kane: "De beste"

Hij speelde met allebei, maar ex-ploegmaat vindt deze Rode Duivel beter dan Harry Kane: "De beste"

11:20
3
Degryse spaart Anderlecht-CEO niet: “Dat mag niet te vaak gebeuren”

Degryse spaart Anderlecht-CEO niet: “Dat mag niet te vaak gebeuren”

10:20
1
Niet enkel Kompany... Bayern krijgt klap na klap: “Het is echt heel erg”

Niet enkel Kompany... Bayern krijgt klap na klap: “Het is echt heel erg”

11:00
En jawel, Didier Lamkel Zé trekt alweer naar nieuwe club: hij moet tegen degradatie gaan vechten

En jawel, Didier Lamkel Zé trekt alweer naar nieuwe club: hij moet tegen degradatie gaan vechten

10:00
1
Timmy Simons geeft zijn spelers mooie beloning na stunt van doelman Van den Heuvel

Timmy Simons geeft zijn spelers mooie beloning na stunt van doelman Van den Heuvel

09:00
1
De klok tikt voor Marvin Compper: Antwerp-trainer krijgt weinig tijd om het tij te keren

De klok tikt voor Marvin Compper: Antwerp-trainer krijgt weinig tijd om het tij te keren

08:40
15
Club Brugge en Anderlecht zijn gewaarschuwd: zo deden de Europese tegenstanders van onze Belgische clubs het

Club Brugge en Anderlecht zijn gewaarschuwd: zo deden de Europese tegenstanders van onze Belgische clubs het

09:20
2
Anderlecht in crisis? Andere topclub wordt geviseerd: "Dat passeert allemaal zomaar"

Anderlecht in crisis? Andere topclub wordt geviseerd: "Dat passeert allemaal zomaar"

08:20
11
Rik De Mil komt met heel slecht nieuws over Christian Burgess

Rik De Mil komt met heel slecht nieuws over Christian Burgess

07:30
15
Stroeykens redt niet alleen zichzelf, maar ook Vitor Bruno: dit is het achtergrondverhaal

Stroeykens redt niet alleen zichzelf, maar ook Vitor Bruno: dit is het achtergrondverhaal

07:00
7
Kevin De Bruyne geblesseerd en het lijkt erg: Rode Duivels moeten niet op hem rekenen

Kevin De Bruyne geblesseerd en het lijkt erg: Rode Duivels moeten niet op hem rekenen

07:42
Anderlecht grijpt drastisch in: vier A-kernspelers moeten Futures uit degradatiegevaar helpen

Anderlecht grijpt drastisch in: vier A-kernspelers moeten Futures uit degradatiegevaar helpen

06:00
17
"Club Brugge is een absoluut voorbeeld voor heel veel clubs in Europa"

"Club Brugge is een absoluut voorbeeld voor heel veel clubs in Europa"

06:30
4
Benito Raman verrast wel met zijn uitspraken na zege KV Mechelen

Benito Raman verrast wel met zijn uitspraken na zege KV Mechelen

22:40
1
Zes A-kernspelers bij Jong Genk zorgen voor frustratie

Zes A-kernspelers bij Jong Genk zorgen voor frustratie

05:30
Grote verandering op komst voor Loïs Openda en Julien Duranville

Grote verandering op komst voor Loïs Openda en Julien Duranville

23:20
Westerlo-trainer Charaï werd verrast door vreemde tactiek Anderlecht

Westerlo-trainer Charaï werd verrast door vreemde tactiek Anderlecht

22:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Antwerp Antwerp
STVV STVV 1-2 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 2-0 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 5-2 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

GOTT GOTT over Cercle duwt frustratie van zich af en verrast Antwerp Snoek Snoek over 'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over De klok tikt voor Marvin Compper: Antwerp-trainer krijgt weinig tijd om het tij te keren FC BRUGES FC BRUGES over PSV straft Club Brugge af als ze hetzelfde doen als tegen Zulte Waregem: “We moeten all-in durven gaan” Geert66 Geert66 over Anderlecht in crisis? Andere topclub wordt geviseerd: "Dat passeert allemaal zomaar" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over 'In kannen en kruiken: KRC Genk haalt stevig uit met miljoenendeal, Anderlecht zal vloeken' Arthur Shelby Arthur Shelby over Een voorbeeld voor alle paniekclubs? KV Mechelen toont dat het zo ook kan Arsène L. Arsène L. over Anderlecht neemt ingrijpende beslissing: vier spelers mogen niet naar het WK FCBalto FCBalto over Philippe Albert steekt Standard helemaal onder de zoden: "Een professionele fout" Demogorgon Demogorgon over Ex-speler Westerlo, OH Leuven en STVV verlaat Club Brugge voor JPL-ploeg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved