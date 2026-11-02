Philippe Albert steekt Standard helemaal onder de zoden: "Een professionele fout"

Philippe Albert heeft geen goed woord over voor het Standard van dit moment. Het gelijkspel tegen KV Kortrijk voelt voor de analist van Sudinfo zelfs aan als een nederlaag. De Rouches ontsnapten dankzij een cruciale redding van Matthieu Pirard in de toegevoegde tijd aan een nieuwe opdoffer, maar volgens Albert is de schade al groot.

De analist noemt het puntenverlies tegen Kortrijk een "professionele fout". De West-Vlamingen hadden voor deze wedstrijd amper twee keer gescoord in de competitie en nog geen enkel doelpunt buitenshuis gemaakt. Dat Standard hen niet over de knie kreeg, maakt de ontgoocheling volgens Albert des te groter.

Top 4 steeds verder uit zicht

Albert had vooraf al aangegeven dat Standard 9 op 9 moest halen om nog echt ambities te mogen koesteren. Die opdracht is na het eerste duel van dat drieluik al mislukt. Met 12 punten op 30 wordt het volgens hem bijzonder moeilijk om nog aanspraak te maken op de top vier.

Hij begrijpt vooral niet hoe Standard thuis punten blijft verspelen tegen ploegen uit de onderste regionen. Eerder gebeurde dat tegen Cercle Brugge, nu opnieuw tegen Kortrijk. "Hoe kan je de top vier ambiëren als je thuis punten laat liggen tegen Cercle en Kortrijk?", vraagt Albert zich af.

Volgens Albert ontbreekt het Standard aan alles

Ook het spel zelf kon de analist allerminst overtuigen. Standard begon met twee aanvallers en had volgens Albert het doel van Kortrijk voortdurend onder druk moeten zetten. In werkelijkheid ontbrak het de Luikenaars aan zowat alles: vastberadenheid, efficiëntie, controle en creativiteit.



De tegenstand maakt de magere puntenoogst volgens Albert nog pijnlijker. Standard speelde al tegen Cercle, Genk, KV Mechelen en Kortrijk, ploegen die zelf met problemen kampen. Toch staat de teller na die wedstrijden op amper 12 punten. De crisis in Luik wordt daarmee alleen maar groter.