Philippe Albert steekt Standard helemaal onder de zoden: "Een professionele fout"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Philippe Albert steekt Standard helemaal onder de zoden: "Een professionele fout"
Foto: © Photonews
Word fan van Standard! 2561

Philippe Albert heeft geen goed woord over voor het Standard van dit moment. Het gelijkspel tegen KV Kortrijk voelt voor de analist van Sudinfo zelfs aan als een nederlaag. De Rouches ontsnapten dankzij een cruciale redding van Matthieu Pirard in de toegevoegde tijd aan een nieuwe opdoffer, maar volgens Albert is de schade al groot.

De analist noemt het puntenverlies tegen Kortrijk een "professionele fout". De West-Vlamingen hadden voor deze wedstrijd amper twee keer gescoord in de competitie en nog geen enkel doelpunt buitenshuis gemaakt. Dat Standard hen niet over de knie kreeg, maakt de ontgoocheling volgens Albert des te groter.

Top 4 steeds verder uit zicht

Albert had vooraf al aangegeven dat Standard 9 op 9 moest halen om nog echt ambities te mogen koesteren. Die opdracht is na het eerste duel van dat drieluik al mislukt. Met 12 punten op 30 wordt het volgens hem bijzonder moeilijk om nog aanspraak te maken op de top vier.

Hij begrijpt vooral niet hoe Standard thuis punten blijft verspelen tegen ploegen uit de onderste regionen. Eerder gebeurde dat tegen Cercle Brugge, nu opnieuw tegen Kortrijk. "Hoe kan je de top vier ambiëren als je thuis punten laat liggen tegen Cercle en Kortrijk?", vraagt Albert zich af.

Volgens Albert ontbreekt het Standard aan alles

Ook het spel zelf kon de analist allerminst overtuigen. Standard begon met twee aanvallers en had volgens Albert het doel van Kortrijk voortdurend onder druk moeten zetten. In werkelijkheid ontbrak het de Luikenaars aan zowat alles: vastberadenheid, efficiëntie, controle en creativiteit.


De tegenstand maakt de magere puntenoogst volgens Albert nog pijnlijker. Standard speelde al tegen Cercle, Genk, KV Mechelen en Kortrijk, ploegen die zelf met problemen kampen. Toch staat de teller na die wedstrijden op amper 12 punten. De crisis in Luik wordt daarmee alleen maar groter.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard

Meer nieuws

Turkse topclubs melden zich al voor JPL-revelatie

Turkse topclubs melden zich al voor JPL-revelatie

10:40
Degryse spaart Anderlecht-CEO niet: “Dat mag niet te vaak gebeuren”

Degryse spaart Anderlecht-CEO niet: “Dat mag niet te vaak gebeuren”

10:20
1
En jawel, Didier Lamkel Zé trekt alweer naar nieuwe club: hij moet tegen degradatie gaan vechten

En jawel, Didier Lamkel Zé trekt alweer naar nieuwe club: hij moet tegen degradatie gaan vechten

10:00
Timmy Simons geeft zijn spelers mooie beloning na stunt van doelman Van den Heuvel

Timmy Simons geeft zijn spelers mooie beloning na stunt van doelman Van den Heuvel

09:00
De klok tikt voor Marvin Compper: Antwerp-trainer krijgt weinig tijd om het tij te keren

De klok tikt voor Marvin Compper: Antwerp-trainer krijgt weinig tijd om het tij te keren

08:40
6
Club Brugge en Anderlecht zijn gewaarschuwd: zo deden de Europese tegenstanders van onze Belgische clubs het

Club Brugge en Anderlecht zijn gewaarschuwd: zo deden de Europese tegenstanders van onze Belgische clubs het

09:20
1
Anderlecht in crisis? Andere topclub wordt geviseerd: "Dat passeert allemaal zomaar"

Anderlecht in crisis? Andere topclub wordt geviseerd: "Dat passeert allemaal zomaar"

08:20
4
Rik De Mil komt met heel slecht nieuws over Christian Burgess

Rik De Mil komt met heel slecht nieuws over Christian Burgess

07:30
8
Stroeykens redt niet alleen zichzelf, maar ook Vitor Bruno: dit is het achtergrondverhaal

Stroeykens redt niet alleen zichzelf, maar ook Vitor Bruno: dit is het achtergrondverhaal

07:00
3
Kevin De Bruyne geblesseerd en het lijkt erg: Rode Duivels moeten niet op hem rekenen

Kevin De Bruyne geblesseerd en het lijkt erg: Rode Duivels moeten niet op hem rekenen

07:42
1
Anderlecht grijpt drastisch in: vier A-kernspelers moeten Futures uit degradatiegevaar helpen

Anderlecht grijpt drastisch in: vier A-kernspelers moeten Futures uit degradatiegevaar helpen

06:00
8
"Club Brugge is een absoluut voorbeeld voor heel veel clubs in Europa"

"Club Brugge is een absoluut voorbeeld voor heel veel clubs in Europa"

06:30
3
Benito Raman verrast wel met zijn uitspraken na zege KV Mechelen

Benito Raman verrast wel met zijn uitspraken na zege KV Mechelen

22:40
1
Zes A-kernspelers bij Jong Genk zorgen voor frustratie

Zes A-kernspelers bij Jong Genk zorgen voor frustratie

05:30
Grote verandering op komst voor Loïs Openda en Julien Duranville

Grote verandering op komst voor Loïs Openda en Julien Duranville

23:20
Westerlo-trainer Charaï werd verrast door vreemde tactiek Anderlecht

Westerlo-trainer Charaï werd verrast door vreemde tactiek Anderlecht

22:20
Hoeveel kans maken Anderlecht en Union in Europa League? Simulatie geeft verrassend antwoord

Hoeveel kans maken Anderlecht en Union in Europa League? Simulatie geeft verrassend antwoord

23:00
1
Gent krijgt pijnlijke realitycheck en mist één cruciaal ingrediënt: "Een aderlating"

Gent krijgt pijnlijke realitycheck en mist één cruciaal ingrediënt: "Een aderlating"

21:31
Ze dromen groot bij Cercle Brugge na eerste zege: "Europees voetbal"

Ze dromen groot bij Cercle Brugge na eerste zege: "Europees voetbal"

21:40
3
Doelpuntenfestival in Charleroi! Er vallen maar liefst zeven goals

Doelpuntenfestival in Charleroi! Er vallen maar liefst zeven goals

21:11
Sensatie in Limburg: KAA Gent volledig van slag na late nachtmerrie in Lommel

Sensatie in Limburg: KAA Gent volledig van slag na late nachtmerrie in Lommel

20:25
Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid en reageert: "Ongelooflijk om dit te halen"

Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid en reageert: "Ongelooflijk om dit te halen"

21:20
2
Oneerlijk? Jong Genk haalt zwaar geschut boven op Dender: maar liefst 6 A-kernspelers

Oneerlijk? Jong Genk haalt zwaar geschut boven op Dender: maar liefst 6 A-kernspelers

20:40
9
8 maanden geleden! Vitor Bruno reageert opvallend koel Reactie

8 maanden geleden! Vitor Bruno reageert opvallend koel

19:45
1
Kwade Antwerp-trainer Compper ziet spelers gevaar niet beseffen na dreun tegen Cercle Brugge

Kwade Antwerp-trainer Compper ziet spelers gevaar niet beseffen na dreun tegen Cercle Brugge

20:00
6
🎥 Vreemde fase! Eerst rood, dan toch geel: ontsnapte Delorge terecht aan uitsluiting?

🎥 Vreemde fase! Eerst rood, dan toch geel: ontsnapte Delorge terecht aan uitsluiting?

19:35
2
Opmerkelijk verhaal bij SK Beveren: zelfs FBI kwam eraan te pas

Opmerkelijk verhaal bij SK Beveren: zelfs FBI kwam eraan te pas

19:30
Wat is er aan de hand met Arthur Vermeeren? Voormalig Antwerp-wonderkind zwaar onder de verwachtingen

Wat is er aan de hand met Arthur Vermeeren? Voormalig Antwerp-wonderkind zwaar onder de verwachtingen

19:20
6
Anderlecht pakt uit met spectaculaire Halloween-tifo, maar zet ook Club Brugge al op scherp: "RIP FCB"

Anderlecht pakt uit met spectaculaire Halloween-tifo, maar zet ook Club Brugge al op scherp: "RIP FCB"

18:40
Van bijna vergeten naar onmisbaar bij Club Brugge: "Ik focus me op wat ik zelf kan controleren"

Van bijna vergeten naar onmisbaar bij Club Brugge: "Ik focus me op wat ik zelf kan controleren"

18:20
Dender ziet indrukwekkende reeks stranden tegen Jong Genk, De Camargo speelt de hoofdrol

Dender ziet indrukwekkende reeks stranden tegen Jong Genk, De Camargo speelt de hoofdrol

18:56
1
OHL bezorgt STVV nieuwe klap na knotsgekke namiddag met twee gemiste penalty’s

OHL bezorgt STVV nieuwe klap na knotsgekke namiddag met twee gemiste penalty’s

17:55
Antwerp-spelers sparen zichzelf en ploegmaats niet: "Gewoon niet goed genoeg"

Antwerp-spelers sparen zichzelf en ploegmaats niet: "Gewoon niet goed genoeg"

17:21
5
Frustratie spat ervan af bij OHL tegen STVV: “Dramatisch voor het voetbal”

Frustratie spat ervan af bij OHL tegen STVV: “Dramatisch voor het voetbal”

17:16
Beerschot met voorsprong op kop in de CPL: dit zegt Messoudi na vlotte zege

Beerschot met voorsprong op kop in de CPL: dit zegt Messoudi na vlotte zege

17:40
Ex-Club Brugge-man is zwaar onder de indruk bij Arsenal: "Onwaarschijnlijk"

Ex-Club Brugge-man is zwaar onder de indruk bij Arsenal: "Onwaarschijnlijk"

17:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Antwerp Antwerp
STVV STVV 1-2 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 2-0 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 5-2 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

liersesupp liersesupp over Oneerlijk? Jong Genk haalt zwaar geschut boven op Dender: maar liefst 6 A-kernspelers Canard-i Canard-i over Degryse spaart Anderlecht-CEO niet: “Dat mag niet te vaak gebeuren” We Are The Racingboys We Are The Racingboys over "Club Brugge is een absoluut voorbeeld voor heel veel clubs in Europa" qwinzo1 qwinzo1 over Lokeren betaalt opnieuw zware prijs voor eigen fouten: coach Vreven gefrustreerd jawaddedadde jawaddedadde over Anderlecht in crisis? Andere topclub wordt geviseerd: "Dat passeert allemaal zomaar" Geert66 Geert66 over Rik De Mil komt met heel slecht nieuws over Christian Burgess de zwerte maan de zwerte maan over Stroeykens redt niet alleen zichzelf, maar ook Vitor Bruno: dit is het achtergrondverhaal Soloria Soloria over De klok tikt voor Marvin Compper: Antwerp-trainer krijgt weinig tijd om het tij te keren Svédél Svédél over Club Brugge en Anderlecht zijn gewaarschuwd: zo deden de Europese tegenstanders van onze Belgische clubs het André Coenen André Coenen over De alarmbellen gaan af bij Standard: waar is het vuur gebleven? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved