PSV straft Club Brugge af als ze hetzelfde doen als tegen Zulte Waregem: “We moeten all-in durven gaan”

Ivan Leko trekt met een goed gevoel richting Eindhoven. Club Brugge won met 2-4 op het veld van Zulte Waregem en staat na tien speeldagen op een indrukwekkende 27 op 30. De trainer was na afloop bijzonder tevreden over zijn ploeg. “We hebben negen van onze tien competitiewedstrijden gewonnen. Dat is toch uitzonderlijk”, benadrukte hij. Woensdag wacht met PSV wel een tegenstander van een ander kaliber.

Leko vond de eerste helft in Waregem zelfs een van de beste prestaties van Club dit seizoen. “We hadden de wedstrijd volledig onder controle, met veel druk naar voren en de nodige energie”, analyseerde hij. Dat het na de rust wat minder spectaculair werd, kon hij begrijpen. Met een ruime voorsprong hoefde zijn ploeg niet meer onnodig risico te nemen.

De aanval als wapen, maar achterin moet het beter

Toch was niet alles perfect. Vooral de twee tegendoelpunten zaten Leko dwars. “Over die tegengoals kan ik onmogelijk tevreden zijn, maar we hebben wel goed gereageerd. We kozen onze momenten om toe te slaan en maakten er zelf meer dan Zulte”, stelde hij. De efficiëntie voorin blijft voorlopig een belangrijk wapen.

Maar PSV zal de Bruggelingen wellicht veel meer afstraffen als ze defensief dezelfde ruimte weggeven. De Eindhovenaren maakten dit weekend indruk met een 7-0-overwinning tegen Willem II. Dat is een stevig waarschuwingssignaal voor Club, dat zich geen nonchalante momenten kan veroorloven. De Nederlandse topclub beschikt over voldoende aanvallende kwaliteit om elk foutje uit te buiten.

Geen underdogrol voor Club

Leko wil echter niet dat zijn ploeg met schrik naar Eindhoven trekt. “De eerste helft tegen Zulte was misschien niet de mooiste, maar wel een van onze beste van het seizoen. We moeten dat gevoel meenemen naar woensdag”, klonk het. De trainer beseft dat zijn jonge ploeg nog stappen kan zetten, maar wil niet dat ze zich vooraf al neerlegt bij de kwaliteiten van PSV.



Daarom verwacht Leko geen afwachtend Club Brugge. “We kennen het belang van die wedstrijd. We mogen niet blijven hangen in de stunt tegen Inter, maar moeten opnieuw met lef spelen. Tegen PSV moeten we voluit durven gaan.”