'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen'

Real Madrid is al volop bezig met de toekomst voor te bereiden. Daarbij hoort op termijn ook een nieuwe doelman om de grote leegte die Thibaut Courtois zal laten uiteindelijk op te gaan vullen. Daarbij denken ze ook aan Bart Verbruggen, die we nog kennen van bij Anderlecht.

Bart Verbruggen is in beeld gekomen bij Real Madrid als een potentiële opvolger op de lange termijn voor Thibaut Courtois. De 24-jarige doelman van Brighton ligt nog tot 30 juni 2028 vast; een eventuele transfer zal dan ook afhangen van de toekomstige strategie van de club voor deze positie.

Veel belangstelling in Bart Verbruggen

De belangstelling voor hem nam toe na de wedstrijd tussen Manchester City en Brighton & Hove Albion op 31 oktober. Verbruggen hielp zijn team in het Etihad Stadium een ​​1–0 voorsprong vast te houden door diverse pogingen van de ploeg van Erling Haaland onschadelijk te maken.

In het Premier League-seizoen 2026/27 stond hij negen keer in de basis, hield hij zes keer de nul en noteerde hij een reddingspercentage van bijna 79%. Daarmee maakt Verbruggen heel wat indruk op de scouts in de tribunes.

Gewezen doelman van RSC Anderlecht maakt indruk

De ex-doelman van RSC Anderlecht is aan goede maanden bezig in de Premier League en dat zou hem dus wel eens een absolute toptransfer kunnen opleveren. Volgens Fichajes is de interesse van Real Madrid toch wel groot.



Zijn ontwikkeling zorgde er bovendien voor dat hij uitgroeide tot de eerste doelman van het Nederlands elftal. De op 18 augustus 2002 geboren keeper is 1,93 meter lang en staat tot 2028 onder contract bij Brighton. Volgens Transfermarkt bedraagt ​​zijn marktwaarde ongeveer 40 miljoen euro.