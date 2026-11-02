Rik De Mil komt met heel slecht nieuws over Christian Burgess

AA Gent heeft een flinke klap moeten verwerken, nog voor de wedstrijd tegen Lommel begon. Christian Burgess liep zaterdag tijdens de laatste training een enkelblessure op. De verdediger ging tijdens een partijvorm plots door zijn enkel, zonder dat er contact met een andere speler was. Volgens trainer Rik De Mil ziet het er niet goed uit.

"Het gebeurde zonder contact en dat zijn altijd vervelende blessures. Ik wacht de onderzoeken maandag af, maar het ziet er niet goed uit", vertelde De Mil. De precieze ernst van de blessure wordt dus pas na verder onderzoek duidelijk. Het is zelfs nog niet uitgesloten dat Burgess tot na de winterstop aan de kant staat.

Blessure van Burgess raakt de hele groep

De afwezigheid van de Brit kwam hard aan bij de spelersgroep. Burgess is niet alleen een belangrijke pion op het veld, maar ook een van de leiders binnen de kleedkamer. Dat sommige ploegmaats zijn blessure niet eens hadden zien gebeuren, maakte de klap er niet kleiner op. Burgess stuurde zondag zelf nog een bemoedigend bericht in de WhatsApp-groep.

"Die blessure had impact. Iedereen was ervan aangedaan", gaf De Mil toe. "Chris is een van onze leiders en dan merk je dat de groep geraakt wordt." De trainer sprak zijn spelers vooraf ook persoonlijk toe over de situatie.

De Mil zag zijn ploeg niet beloond worden

De Mil wilde de blessure echter niet als excuus gebruiken voor het verlies tegen Lommel, de eerste competitienederlaag van Gent. Hij had zijn spelers net gevraagd om persoonlijkheid te tonen na het wegvallen van een belangrijke figuur. Volgens de trainer slaagden ze daar ook in.

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"Ondanks zijn belang voor de groep hoort de kwaliteit van de groep altijd groter te zijn dan de kwaliteit van een individu. Daarom ben ik ontgoocheld voor de jongens", klonk het. De Mil vond dat zijn ploeg zichzelf niet beloonde voor de geleverde inspanningen. "Na wat er gebeurd was, had hen dit een enorme boost kunnen geven. Het lag niet aan de afwezigen."