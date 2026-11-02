Scheidsrechter voor PSV - Club Brugge was al eens ... zes wedstrijden geschorst

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Scheidsrechter voor PSV - Club Brugge was al eens ... zes wedstrijden geschorst
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Club Brugge neemt het woensdag om 21 uur op tegen PSV in de Champions League. De Bosniër Irfan Peljto is aangesteld als scheidsrechter voor dat duel. Dat heeft de UEFA ondertussen bekendgemaakt. Een onbeschreven blad is de man uit Bosnië en Herzegovina allerminst.

Irfan Peljto is geen onbekende naam op het Europese toneel. De Bosnische scheidsrechter bouwde de voorbije jaren een stevige internationale staat van dienst op en leidde in 2025 nog de Champions League-kwartfinale tussen Arsenal en Real Madrid. Dat is voorlopig een van de meest prestigieuze affiches uit zijn carrière.

Bekend gezicht voor Belgische clubs

Ook in België heeft Peljto al heel wat ervaring. Eerder dit seizoen floot hij het spectaculaire 3-3-gelijkspel tussen Union Saint-Gilloise en Bodø/Glimt. Voor Club Brugge levert zijn verleden met de Bosniër een gemengd beeld op.

Vorig seizoen hadden de Bruggelingen wél reden tot tevredenheid: Blauw-Zwart won toen met 3-2 van RB Salzburg in de derde voorronde van de Champions League. Er was echter ook een minder aangename passage. In september 2024 leidde Peljto de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Borussia Dortmund. De West-Vlamingen verloren die avond met 0-3 in het Jan Breydelstadion. Peljto floot in het verleden ook al wedstrijden van Antwerp en AA Gent.

Zes speeldagen aan de kant in Bosnië

De 41-jarige ref kwam in zijn thuisland eerder ook negatief in het nieuws. Na meerdere betwiste beslissingen in de derby tussen Zrinjski Mostar en Borac Banja Luka kreeg hij in de Bosnische competitie een schorsing van zes wedstrijden opgelegd.


Die sanctie had geen gevolgen voor zijn Europese opdrachten. Enkele dagen later stond Peljto gewoon aan de aftrap van de Champions League-confrontatie tussen Club Brugge en Borussia Dortmund. Wat laat hij nu zien in PSV - Club Brugge? Dat weten we woensdagavond.

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