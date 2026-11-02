Steven Defour maakt ex-ploeg helemaal af: "Nul leiders"

Standard bleef zaterdag steken op 1-1 tegen Kortrijk. Na afloop spaarden ex-Rouches Silvio Proto en Steven Defour hun kritiek niet in Dans le Vestiaire op RTL Sports. Vooral het gebrek aan leiderschap en strijdlust baart hen zorgen.

Het gelijkspel tegen Kortrijk heeft de malaise bij Standard nog maar eens blootgelegd. Volgens Steven Defour ligt een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de spelersgroep. De voormalige middenvelder mist kwaliteit, durf en vooral iemand die de ploeg op sleeptouw neemt wanneer het moeilijk loopt.

"Als je thuis gelijk speelt tegen Kortrijk, is er een probleem met kwaliteit, moed en techniek. Je hebt geen speler die deze ploeg meeneemt als het tegenzit. Er is geen leider aan de bal, er is er gewoon geen enkele bij Standard", aldus Defour.

Proto ziet angst bij de Rouches

Silvio Proto sluit zich aan bij die scherpe analyse. De ex-doelman zag een Standard dat volgens hem te weinig weerbaarheid en overtuiging uitstraalde op het veld. "Als je ziet wat ze op het veld brengen, is dat triest. Je ziet geen spelers die alles geven. Ik heb spelers gezien die bang waren", stelde Silvio Proto dan weer.

Hij begrijpt dan ook de onvrede op de tribunes in Luik. "Het is logisch dat de supporters van Standard boos zijn. Het is niet mooi om naar te kijken. De zeldzame kansen kwamen er na een uittrap van Pirard", voegde hij eraan toe.

Supporters vragen inzet in Sclessin



Voor Defour draait het probleem niet alleen om het resultaat. In Sclessin verwachten de fans dat hun ploeg initiatief neemt, intensiteit toont en vecht voor elke bal. Net op dat vlak schiet Standard volgens hem tekort. "Wanneer de fans zien dat spelers alles geven, zijn ze tevreden. Op dit moment maakt het resultaat hen zelfs minder uit, maar je moet thuis wel iets laten zien. Ze kunnen niet met die druk omgaan. Misschien zijn ze bang dat de supporters zullen fluiten."