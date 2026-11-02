Stroeykens redt niet alleen zichzelf, maar ook Vitor Bruno: dit is het achtergrondverhaal

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Stroeykens redt niet alleen zichzelf, maar ook Vitor Bruno: dit is het achtergrondverhaal
Foto: © Photonews
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Er zijn van die momenten waarop een trainer meer nodig heeft dan drie punten. Vitor Bruno had na de 4-0-nederlaag tegen AA Gent dringend een antwoord nodig, zeker nadat ook CEO Kenneth Bornauw zich publiekelijk kritisch had uitgelaten over zijn aanpak. Tegen Westerlo kreeg hij dat antwoord van een speler die enkele weken geleden nog nauwelijks toekomst leek te hebben bij Anderlecht: Mario Stroeykens.

De middenvelder was een van de opvallendste figuren in de 4-1-zege. Hij bekroonde zijn optreden met een knap doelpunt, werd uitgeroepen tot Man van de Match en kreeg een applausvervanging. Voor Stroeykens was het een persoonlijke opsteker, maar de timing maakte zijn prestatie ook voor Bruno bijzonder waardevol. De trainer had de voorbije weken bewust op hem gerekend, ondanks de twijfels die vanuit de sportieve leiding waren geuit.

Bruno kreeg gelijk op het moment dat hij het nodig had

De druk op Bruno was de voorbije dagen flink toegenomen. Na de afstraffing in Gent volgden er opnieuw vragen over zijn keuzes en zijn omgang met de ruime spelerskern. Bornauw liet vrijdag verstaan dat een trainer voorzichtig moet omspringen met het aantal spelers dat hij kansen geeft. Een uitspraak die moeilijk los te zien was van de situatie bij Anderlecht, waar verschillende spelers op speelminuten wachten.

Bruno liet zich na de zege tegen Westerlo niet verleiden tot een openlijke discussie met zijn CEO. Hij maakte duidelijk dat hij de mening van Bornauw respecteert, maar wilde er verder niet op ingaan. Problemen worden volgens hem intern aangepakt. Ook de kritiek op zijn persoon lijkt hij naast zich neer te leggen: hij laat zich naar eigen zeggen niet meeslepen door complimenten, maar evenmin door negatieve reacties. Hij houdt vast aan zijn eigen principes en probeert zijn werk te doen.

Net daarom kwam de prestatie van Stroeykens op een uitstekend moment. De middenvelder was in september door sportief directeur Antoine Sibierski publiekelijk in vraag gesteld. Die had na het bekijken van de voorbereiding geconcludeerd dat een nieuwe omgeving beter zou zijn voor de ontwikkeling van de speler. Stroeykens kreeg aanvankelijk weinig perspectief, maar Bruno bleef hem uiteindelijk opnieuw gebruiken en gaf hem bovendien een andere rol.

Van hoofdpijndossier naar een belangrijke pion

Dat vertrouwen kwam niet vanzelf. Bruno gaf eerder al toe dat hij moeite had om het beste uit Stroeykens te halen. De coach zag een speler met veel mogelijkheden, maar vond dat diens niveau niet altijd overeenkwam met wat hij op training en in wedstrijden verwachtte. De middenvelder moest volgens hem ook extra werk leveren om fysiek en inhoudelijk klaar te zijn voor de eisen van de ploeg.

Intussen is Stroeykens een vaste optie geworden op de positie van verdedigende middenvelder. Dat is niet noodzakelijk de rol waarin hij zichzelf het liefst ziet, maar hij lijkt er steeds beter mee om te gaan. Tegen Westerlo toonde hij dat hij niet alleen het vuile werk kan opknappen. Zijn doelpunt, een krachtige uithaal van buiten het strafschopgebied, herinnerde eraan dat hij ook aanvallend iets kan toevoegen.

Bruno temperde na afloop wel het enthousiasme. Hij wees erop dat Stroeykens nog stappen moet zetten in zijn positiespel en bepaalde tactische automatismen nog beter moet beheersen. De trainer is dus niet plots van oordeel dat zijn speler al helemaal klaar is. Maar hij ziet wel vooruitgang en wil hem de tijd geven om in die rol te groeien. Daarbij benadrukte hij dat ook concurrenten als Marco Kana, Enrick Llansana en Romeo Amane in aanmerking blijven komen, afhankelijk van de tegenstander en de wedstrijdsituatie.

Voor Bruno is het belangrijkste dat Stroeykens opnieuw een speler wordt waarop hij kan rekenen. En dat gebeurde uitgerekend op een avond waarop de trainer zelf dringend nood had aan een opsteker.

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