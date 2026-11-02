Timmy Simons geeft zijn spelers mooie beloning na stunt van doelman Van den Heuvel

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Timmy Simons geeft zijn spelers mooie beloning na stunt van doelman Van den Heuvel
Foto: © Photonews

Dani van den Heuvel was dé grote uitblinker bij OH Leuven in de wedstrijd tegen STVV. De Nederlandse doelman stopte in de eerste helft maar liefst twee strafschoppen en hielp zijn ploeg zo aan een felbevochten overwinning. Een heldenrol die hij zelf amper kon geloven.

"Het is fantastisch om zo mijn ploeg in de wedstrijd te houden", reageerde Van den Heuvel achteraf. OHL had na de eerdere strafschoppen tegen iets anders geprobeerd en dat loonde. "Het is altijd een mentaal spelletje, maar gelukkig koos ik telkens de goede hoek."

Dubbele primeur voor Van den Heuvel

De doelman beleefde bovendien een dubbele primeur. Hij stopte voor het eerst twee penalty's in één wedstrijd en kreeg ook zijn eerste trofee als Man van de Match. "Ik weet zelfs niet waar ik die zal zetten", lachte hij. "Ik pakte ook voor het eerst twee penalty's. Dat is fantastisch."

Trainer Timmy Simons was na afloop nog niet helemaal bekomen van de gebeurtenissen. "Het was een rollercoaster met die twee strafschoppen in de eerste helft", blikte hij terug. Van den Heuvel hield OHL recht, maar de ploeg moest daarna nog een achterstand wegwerken.

Simons beloont hele spelersgroep

Simons was vooral tevreden over de reactie van zijn spelers. "Dani van den Heuvel redt de eerste helft, dan kwamen we achter, maar toonden we toch veerkracht. Ik ben dan ook trots op mijn jongens."

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De coach had nog een mooie beloning in petto voor zijn groep. "Niet alleen Dani, maar iedereen krijgt een extra dagje vrij." Na een avond waarop Van den Heuvel zich tot absolute held kroonde, mochten alle Leuvenaars dus met een glimlach naar huis.

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