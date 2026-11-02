Trainerscarrousel draait op volle toeren: tweede ontslag van de dag in JPL

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Trainerscarrousel draait op volle toeren: tweede ontslag van de dag in JPL
Foto: © photonews
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Cercle Brugge heeft ingegrepen na de bijzonder moeilijke competitiestart. Lars Friis moet vertrekken als hoofdcoach van Groen-Zwart en wordt meteen opgevolgd door Pedro Caixinha. De 55-jarige Portugees tekent tot juni 2027, met een optie op nog een extra seizoen.

De beslissing komt er na tien speeldagen. Cercle verzamelde amper 6 op 30 en blijft daarmee ver onder de verwachtingen. De clubleiding besloot daarom dat een trainerswissel noodzakelijk was om het tij te proberen keren.

Op de clubwebsite bevestigt Cercle zowel het vertrek van Friis als de komst van Caixinha. Groen-Zwart bedankt de Deen voor zijn inzet van de voorbije maanden, maar kiest nu voor een coach met heel wat internationale ervaring.

Ervaren opvolger voor Friis

Caixinha bouwde tijdens zijn carrière een uitgebreid palmares op. Met Santos Laguna werd hij kampioen van Mexico en won hij ook de beker en supercup. Later pakte hij met Cruz Azul eveneens prijzen in Mexico.

Ook buiten Mexico deed de Portugees ervaring op. Met Talleres bereikte hij de kwartfinales van de Copa Libertadores, terwijl hij bij Red Bull Bragantino eveneens Europees vergelijkbare continentale ervaring opdeed. Daarnaast stond hij onder meer aan het roer bij Rangers, Al-Gharafa, Al Shabab en Santos FC.

Dinsdag meteen aan het werk

Zijn meest recente opdracht was bij FC Juárez. Naar Brugge neemt Caixinha twee assistenten mee: Pedro Malta en Guilherme Gomes. Zij zullen deel uitmaken van zijn technische staf bij Cercle.

Lees ook... Cercle Brugge ontslaat coach na overwinning: dit is waarom

Caixinha leidt dinsdag al zijn eerste training bij Groen-Zwart. Later deze week volgt zijn officiële voorstelling. De opdracht is meteen duidelijk: Cercle zo snel mogelijk wegtrekken uit de onderste regionen en opnieuw punten beginnen pakken.

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