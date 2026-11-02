Turkse topclubs melden zich al voor JPL-revelatie

Massiré Sylla heeft zich in enkele maanden tijd op de kaart gezet bij Union SG. De sterke prestaties van de 21-jarige Senegalees zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven: onder meer de drie grootste clubs van Turkije zouden zijn dossier volgen.

Drie maanden geleden was Massiré Sylla voor het grote publiek nog een nobele onbekende. Intussen heeft de verdediger van Union SG zich ontpopt tot een van de opvallendste namen uit het prille Jupiler Pro League-seizoen.

De 21-jarige Senegalees koppelt degelijkheid in de competitie aan beslissende prestaties in Europa. Ook in de Beker van België kreeg hij zijn kans. Sylla heeft zijn vaste plaats bij de Brusselaars dus snel afgedwongen, en die progressie blijft niet beperkt tot de Belgische velden.

Wintermercato komt mogelijk snel ter sprake

Met de wintermercato die stilaan dichterbij komt, beginnen buitenlandse clubs informatie in te winnen over Sylla. Verschillende ploegen zouden al nadenken over een concrete poging in januari.

Volgens Fotosport hebben Besiktas, Galatasaray en Fenerbahçe interesse in de Union-verdediger. De drie Turkse grootmachten zouden onder de indruk zijn van wat Sylla dit seizoen al heeft laten zien.

Union SG zal niet snel toegeven

Transfermarkt schat de marktwaarde van Sylla momenteel op 5 miljoen euro, maar Union SG zal zich vermoedelijk niet zomaar aan dat bedrag vastklampen. De Brusselse club heeft geen reden om een speler met zo'n snelle ontwikkeling onder zijn waarde te laten vertrekken.





Sylla's profiel kan ook clubs uit de grote Europese competities aanspreken. De belangstelling uit Turkije lijkt dan ook slechts een eerste signaal: als hij dit niveau aanhoudt, mogen er de komende weken en maanden nog meer geïnteresseerden worden verwacht.