Turkse topclubs melden zich al voor JPL-revelatie

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Turkse topclubs melden zich al voor JPL-revelatie
Foto: © Photonews
Word fan van Union SG! 365

Massiré Sylla heeft zich in enkele maanden tijd op de kaart gezet bij Union SG. De sterke prestaties van de 21-jarige Senegalees zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven: onder meer de drie grootste clubs van Turkije zouden zijn dossier volgen.

Drie maanden geleden was Massiré Sylla voor het grote publiek nog een nobele onbekende. Intussen heeft de verdediger van Union SG zich ontpopt tot een van de opvallendste namen uit het prille Jupiler Pro League-seizoen.

De 21-jarige Senegalees koppelt degelijkheid in de competitie aan beslissende prestaties in Europa. Ook in de Beker van België kreeg hij zijn kans. Sylla heeft zijn vaste plaats bij de Brusselaars dus snel afgedwongen, en die progressie blijft niet beperkt tot de Belgische velden.

Wintermercato komt mogelijk snel ter sprake

Met de wintermercato die stilaan dichterbij komt, beginnen buitenlandse clubs informatie in te winnen over Sylla. Verschillende ploegen zouden al nadenken over een concrete poging in januari.

Volgens Fotosport hebben Besiktas, Galatasaray en Fenerbahçe interesse in de Union-verdediger. De drie Turkse grootmachten zouden onder de indruk zijn van wat Sylla dit seizoen al heeft laten zien.

Union SG zal niet snel toegeven

Transfermarkt schat de marktwaarde van Sylla momenteel op 5 miljoen euro, maar Union SG zal zich vermoedelijk niet zomaar aan dat bedrag vastklampen. De Brusselse club heeft geen reden om een speler met zo'n snelle ontwikkeling onder zijn waarde te laten vertrekken.

Sylla's profiel kan ook clubs uit de grote Europese competities aanspreken. De belangstelling uit Turkije lijkt dan ook slechts een eerste signaal: als hij dit niveau aanhoudt, mogen er de komende weken en maanden nog meer geïnteresseerden worden verwacht.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
Massiré Sylla

Meer nieuws

Een voorbeeld voor alle paniekclubs? KV Mechelen toont dat het zo ook kan

Een voorbeeld voor alle paniekclubs? KV Mechelen toont dat het zo ook kan

12:00
Anderlecht krijgt goeie raad: "Hij moet elke match starten"

Anderlecht krijgt goeie raad: "Hij moet elke match starten"

11:40
Hij speelde met allebei, maar ex-ploegmaat vindt deze Rode Duivel beter dan Harry Kane: "De beste"

Hij speelde met allebei, maar ex-ploegmaat vindt deze Rode Duivel beter dan Harry Kane: "De beste"

11:20
3
Degryse spaart Anderlecht-CEO niet: “Dat mag niet te vaak gebeuren”

Degryse spaart Anderlecht-CEO niet: “Dat mag niet te vaak gebeuren”

10:20
1
Niet enkel Kompany... Bayern krijgt klap na klap: “Het is echt heel erg”

Niet enkel Kompany... Bayern krijgt klap na klap: “Het is echt heel erg”

11:00
En jawel, Didier Lamkel Zé trekt alweer naar nieuwe club: hij moet tegen degradatie gaan vechten

En jawel, Didier Lamkel Zé trekt alweer naar nieuwe club: hij moet tegen degradatie gaan vechten

10:00
1
Philippe Albert steekt Standard helemaal onder de zoden: "Een professionele fout"

Philippe Albert steekt Standard helemaal onder de zoden: "Een professionele fout"

09:40
Club Brugge en Anderlecht zijn gewaarschuwd: zo deden de Europese tegenstanders van onze Belgische clubs het

Club Brugge en Anderlecht zijn gewaarschuwd: zo deden de Europese tegenstanders van onze Belgische clubs het

09:20
2
Timmy Simons geeft zijn spelers mooie beloning na stunt van doelman Van den Heuvel

Timmy Simons geeft zijn spelers mooie beloning na stunt van doelman Van den Heuvel

09:00
De klok tikt voor Marvin Compper: Antwerp-trainer krijgt weinig tijd om het tij te keren

De klok tikt voor Marvin Compper: Antwerp-trainer krijgt weinig tijd om het tij te keren

08:40
10
Anderlecht in crisis? Andere topclub wordt geviseerd: "Dat passeert allemaal zomaar"

Anderlecht in crisis? Andere topclub wordt geviseerd: "Dat passeert allemaal zomaar"

08:20
9
Rik De Mil komt met heel slecht nieuws over Christian Burgess

Rik De Mil komt met heel slecht nieuws over Christian Burgess

07:30
9
Stroeykens redt niet alleen zichzelf, maar ook Vitor Bruno: dit is het achtergrondverhaal

Stroeykens redt niet alleen zichzelf, maar ook Vitor Bruno: dit is het achtergrondverhaal

07:00
5
Kevin De Bruyne geblesseerd en het lijkt erg: Rode Duivels moeten niet op hem rekenen

Kevin De Bruyne geblesseerd en het lijkt erg: Rode Duivels moeten niet op hem rekenen

07:42
1
Anderlecht grijpt drastisch in: vier A-kernspelers moeten Futures uit degradatiegevaar helpen

Anderlecht grijpt drastisch in: vier A-kernspelers moeten Futures uit degradatiegevaar helpen

06:00
11
Hoeveel kans maken Anderlecht en Union in Europa League? Simulatie geeft verrassend antwoord

Hoeveel kans maken Anderlecht en Union in Europa League? Simulatie geeft verrassend antwoord

23:00
1
"Club Brugge is een absoluut voorbeeld voor heel veel clubs in Europa"

"Club Brugge is een absoluut voorbeeld voor heel veel clubs in Europa"

06:30
4
Benito Raman verrast wel met zijn uitspraken na zege KV Mechelen

Benito Raman verrast wel met zijn uitspraken na zege KV Mechelen

22:40
1
Zes A-kernspelers bij Jong Genk zorgen voor frustratie

Zes A-kernspelers bij Jong Genk zorgen voor frustratie

05:30
Grote verandering op komst voor Loïs Openda en Julien Duranville

Grote verandering op komst voor Loïs Openda en Julien Duranville

23:20
Westerlo-trainer Charaï werd verrast door vreemde tactiek Anderlecht

Westerlo-trainer Charaï werd verrast door vreemde tactiek Anderlecht

22:20
Gent krijgt pijnlijke realitycheck en mist één cruciaal ingrediënt: "Een aderlating"

Gent krijgt pijnlijke realitycheck en mist één cruciaal ingrediënt: "Een aderlating"

21:31
Ze dromen groot bij Cercle Brugge na eerste zege: "Europees voetbal"

Ze dromen groot bij Cercle Brugge na eerste zege: "Europees voetbal"

21:40
4
Doelpuntenfestival in Charleroi! Er vallen maar liefst zeven goals

Doelpuntenfestival in Charleroi! Er vallen maar liefst zeven goals

21:11
Sensatie in Limburg: KAA Gent volledig van slag na late nachtmerrie in Lommel

Sensatie in Limburg: KAA Gent volledig van slag na late nachtmerrie in Lommel

20:25
Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid en reageert: "Ongelooflijk om dit te halen"

Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid en reageert: "Ongelooflijk om dit te halen"

21:20
2
Oneerlijk? Jong Genk haalt zwaar geschut boven op Dender: maar liefst 6 A-kernspelers

Oneerlijk? Jong Genk haalt zwaar geschut boven op Dender: maar liefst 6 A-kernspelers

20:40
10
8 maanden geleden! Vitor Bruno reageert opvallend koel Reactie

8 maanden geleden! Vitor Bruno reageert opvallend koel

19:45
1
Kwade Antwerp-trainer Compper ziet spelers gevaar niet beseffen na dreun tegen Cercle Brugge

Kwade Antwerp-trainer Compper ziet spelers gevaar niet beseffen na dreun tegen Cercle Brugge

20:00
6
🎥 Vreemde fase! Eerst rood, dan toch geel: ontsnapte Delorge terecht aan uitsluiting?

🎥 Vreemde fase! Eerst rood, dan toch geel: ontsnapte Delorge terecht aan uitsluiting?

19:35
2
Opmerkelijk verhaal bij SK Beveren: zelfs FBI kwam eraan te pas

Opmerkelijk verhaal bij SK Beveren: zelfs FBI kwam eraan te pas

19:30
Wat is er aan de hand met Arthur Vermeeren? Voormalig Antwerp-wonderkind zwaar onder de verwachtingen

Wat is er aan de hand met Arthur Vermeeren? Voormalig Antwerp-wonderkind zwaar onder de verwachtingen

19:20
4
Anderlecht pakt uit met spectaculaire Halloween-tifo, maar zet ook Club Brugge al op scherp: "RIP FCB"

Anderlecht pakt uit met spectaculaire Halloween-tifo, maar zet ook Club Brugge al op scherp: "RIP FCB"

18:40
1
Van bijna vergeten naar onmisbaar bij Club Brugge: "Ik focus me op wat ik zelf kan controleren"

Van bijna vergeten naar onmisbaar bij Club Brugge: "Ik focus me op wat ik zelf kan controleren"

18:20
Dender ziet indrukwekkende reeks stranden tegen Jong Genk, De Camargo speelt de hoofdrol

Dender ziet indrukwekkende reeks stranden tegen Jong Genk, De Camargo speelt de hoofdrol

18:56
1
OHL bezorgt STVV nieuwe klap na knotsgekke namiddag met twee gemiste penalty’s

OHL bezorgt STVV nieuwe klap na knotsgekke namiddag met twee gemiste penalty’s

17:55

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Antwerp Antwerp
STVV STVV 1-2 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 2-0 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 5-2 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Joske89 Joske89 over Oneerlijk? Jong Genk haalt zwaar geschut boven op Dender: maar liefst 6 A-kernspelers JaKu JaKu over Stroeykens redt niet alleen zichzelf, maar ook Vitor Bruno: dit is het achtergrondverhaal .. .. over Club Brugge en Anderlecht zijn gewaarschuwd: zo deden de Europese tegenstanders van onze Belgische clubs het JaKu JaKu over Anderlecht in crisis? Andere topclub wordt geviseerd: "Dat passeert allemaal zomaar" JaKu JaKu over Hij speelde met allebei, maar ex-ploegmaat vindt deze Rode Duivel beter dan Harry Kane: "De beste" Stigo12 Stigo12 over Rel escaleert volledig in Engeland: Premier League-club onderneemt juridische stappen tegenover Carragher TIGERMANIA TIGERMANIA over De klok tikt voor Marvin Compper: Antwerp-trainer krijgt weinig tijd om het tij te keren TIGERMANIA TIGERMANIA over En jawel, Didier Lamkel Zé trekt alweer naar nieuwe club: hij moet tegen degradatie gaan vechten stephen king stephen king over Ze dromen groot bij Cercle Brugge na eerste zege: "Europees voetbal" TatstOn TatstOn over Anderlecht grijpt drastisch in: vier A-kernspelers moeten Futures uit degradatiegevaar helpen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved