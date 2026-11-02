Union krijgt nieuwe dreun: zware schorsing dreigt

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Union krijgt nieuwe dreun: zware schorsing dreigt
Foto: © Photonews
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Union Saint-Gilloise dreigt Dylan Aquino de komende wedstrijden te moeten missen. De 21-jarige verdediger kreeg tijdens de uitwedstrijd tegen SK Beveren rechtstreeks rood en het bondsparket heeft daar nu een stevige sanctie voor voorgesteld. Aquino hangt drie speeldagen schorsing boven het hoofd, waarvan twee effectief.

Het incident vond plaats in de 52e minuut. Aquino ging stevig door in een duel en werd aanvankelijk niet bestraft, maar de VAR riep de scheidsrechter naar het scherm. Na het bekijken van de beelden werd alsnog rechtstreeks rood getrokken. De Union-speler aanvaardde die beslissing zonder protest.

In het verslag van het bondsparket wordt uitgebreid uitgelegd waarom de fase zo zwaar wordt beoordeeld. De scheidsrechter noteerde dat Aquino “over de bal heen ging en met de studs op het scheenbeen van zijn tegenstander terechtkwam”. Volgens hem werd daardoor de fysieke integriteit van de Beveren-speler in gevaar gebracht.

Geen intentie om tegenstander te blesseren

Ook het bondsparket zelf is duidelijk na het bekijken van de beelden. Aquino ging volgens de aanklager met hoge intensiteit het duel aan, met het linkerbeen gestrekt en de studs vooruit. Hij raakte de bal niet en blokkeerde daarbij het been van zijn tegenstander.

De overtreding wordt daarom als “grove fout” en als serious foul play gekwalificeerd. Voor dergelijke feiten voorziet de indicatieve tabel een schorsing van twee tot vijf wedstrijden en een geldboete.

Toch maakt het bondsparket een belangrijke nuance. Er wordt niet geoordeeld dat Aquino bewust probeerde zijn tegenstander te blesseren. Was dat wel het geval geweest, dan zou de fout onder een zwaardere categorie vallen en zou een schorsing van twee tot acht wedstrijden mogelijk zijn.

Blanco strafblad helpt Aquino

Veel verzachtende omstandigheden ziet het bondsparket niet. De ernst van de tackle, de gestrekte voet, de zichtbare impact van de studs en het gevaar voor de tegenstander wegen zwaar door.

Aquino heeft wel één belangrijk voordeel: hij heeft nog geen disciplinair strafblad. Daarom stelt het bondsparket voor om één van de drie speeldagen met uitstel op te leggen. Die voorwaardelijke straf moet gedurende het komende jaar als waarschuwing dienen.

Concreet krijgt Union een minnelijke schikking voorgesteld van drie wedstrijden schorsing, waarvan twee effectief en één met uitstel. Daarbovenop komt een effectieve geldboete van 2.500 euro. Union en Aquino kunnen dat voorstel aanvaarden of weigeren. In dat laatste geval komt de zaak voor de bevoegde tuchtinstantie en kan het bondsparket daar een zwaardere sanctie eisen. Union speelt op 8 november thuis tegen KRC Genk en op 22 november op verplaatsing tegen KV Kortrijk.

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