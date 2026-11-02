Waarom moest De Meyer vertrekken? STVV-CEO komt met duidelijke uitleg

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Waarom moest De Meyer vertrekken? STVV-CEO komt met duidelijke uitleg
Foto: © photonews
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STVV heeft meer uitleg gegeven bij het ontslag van Frédéric De Meyer. CEO Takayuki Tateishi benadrukt dat de club veel respect heeft voor het werk van de coach, maar dat vijf opeenvolgende competitienederlagen uiteindelijk te zwaar doorwegen.

De Meyer was al jaren actief op Stayen. Eerst als assistent van Felice Mazzu en Wouter Vrancken, sinds afgelopen zomer als hoofdtrainer. “Frédéric heeft zich de voorbije jaren dag in, dag uit voor meer dan 100% ingezet voor onze club”, zegt Tateishi op de clubwebsite.

Vijf nederlagen geven doorslag

Volgens de CEO was De Meyer binnen de sportieve werking bijzonder gewaardeerd. “Als assistent van Felice Mazzu en Wouter Vrancken toonde hij zich een warm persoon en waardevolle schakel. Daarom kreeg hij de voorbije maanden de kans om als hoofdcoach aan de slag te gaan.”

Toch kon die waardering de coach uiteindelijk niet redden. “Onder zijn leiding zagen we bij momenten goed voetbal. Maar in topsport draait het uiteindelijk om resultaten. De vijf opeenvolgende nederlagen in de competitie hebben ons ertoe gebracht de moeilijke beslissing te nemen om de samenwerking stop te zetten.”

STVV verwacht meer van huidige kern

Tateishi maakt tegelijk duidelijk dat STVV hogere verwachtingen heeft van de huidige spelersgroep. De club investeerde afgelopen zomer naar eigen zeggen bewust in een selectie die op meerdere fronten competitief moest zijn.

“Onze huidige positie in de Pro League strookt dan ook niet met de kwaliteit van onze spelersgroep”, klinkt het. “We hebben vertrouwen in onze spelers en geloven dat we op meerdere fronten een rol van betekenis kunnen spelen.”

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STVV wil daarom snel een opvolger voor De Meyer vinden. Tot die nieuwe hoofdtrainer er is, neemt assistent Sepp De Roover de trainingen over.

Voor de interlandperiode wachten nog twee belangrijke wedstrijden. “Die willen we aangrijpen om, met de steun van ons thuispubliek, opnieuw aan te knopen met positieve resultaten”, besluit Tateishi.

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