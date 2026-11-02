Wesley Sonck onder de indruk, cijfers zijn duidelijk: dit is dé titelfavoriet

Tien speeldagen heeft het geduurd, maar de competitie lijkt in een plooi te kunnen zijn gevallen. Club Brugge staat op de eerste plaats, Union SG staat op de tweede plaats en KAA Gent is de best of the rest. Gaat het zo blijven de rest van het seizoen? Het zou zomaar kunnen.

Tien speeldagen heeft het geduurd, maar de competitie lijkt in een plooi te kunnen zijn gevallen. Club Brugge staat op de eerste plaats, Union SG staat op de tweede plaats en KAA Gent is de best of the rest. Gaat het zo blijven de rest van het seizoen? Het zou zomaar kunnen.

Peter Vandenbempt was dan ook meteen duidelijk in zijn analyse: de topploegen zouden wel eens nog heel lang op die plaatsen kunnen blijven kamperen. Ook Wesley Sonck was in Zondag Matchdag duidelijk: de top-2 maakte op hem indruk.

Club Brugge en Union SG maken indruk op Wesley Sonck

"Het nieuwe format zal er zeker mee te maken hebben dat ze zo goed aan het seizoen zijn begonnen. Ze halen allebei een hoog niveau en zelfs als het wat minder gaat, kunnen ze wedstrijden nog altijd naar zich toe trekken en winnen."

"Daarvoor zijn ze voor mij de titelkandidaten", aldus Sonck. "Het gemak waarmee Club Brugge afstand nam van Zulte Waregem was een niveau of twee hoger dan de rest, bij Union SG trekken ze het altijd over de streep als het moet."

Cijfers duidelijk: Club Brugge favoriet

De cijfers zijn dan weer duidelijk: volgens Football Meets Data is Club Brugge na tien speeldagen nog steeds de favoriet om de titel te pakken. Volgens de data zouden ze 57 procent kans maken om de titel te pakken.



Lees ook... Klassement nu al in de plooi? Analist strooit met lof voor Club én Union SG›

Union SG heeft ook 39 procent kans, de andere teams komen er niet aan te pas. Gent, Charleroi, Anderlecht en Genk hebben elk minder dan twee procent kans, de andere teams zelfs geen enkele kans meer volgens de simulaties. En wat denkt u? Laat het ons weten in de poll en de reacties!