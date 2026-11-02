Woede bij STVV om arbitrage: "Begreep er niets van"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Woede bij STVV om arbitrage: "Begreep er niets van"
Foto: © photonews
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De nederlaag tegen OH Leuven blijft nazinderen bij STVV. De Truienaars leken lange tijd op weg naar punten, maar gaven het in de slotfase toch nog uit handen. Soelle Soelle kon moeilijk geloven dat zijn ploeg uiteindelijk met lege handen achterbleef.

Volgens de aanvaller liep het vooral fout na de gelijkmaker. STVV wilde koste wat het kost nog op zoek naar de overwinning, maar verloor daarbij de organisatie. Leuven profiteerde optimaal van de ruimte die daardoor ontstond.

Bij Het Belang van Limburg steekt Soelle Soelle zijn frustratie niet weg. “Na de 1-1 werden we wat naïef. We wilden absoluut de volle buit, waardoor we uit organisatie liepen en Leuven optimaal kon profiteren op de counter. Niet te geloven dat we deze match nog verliezen.”

Toch wil hij niet dat STVV de moed laat zakken. “Er zit niets anders op dan op deze manier verder te knokken. Dit kan niet blijven duren”, klinkt het strijdvaardig.

De aanvaller had na afloop ook duidelijke bedenkingen bij de arbitrage. Hij vond dat hij zelf te vaak foutief werd afgestopt zonder dat daartegen werd opgetreden. “Ik werd heel vaak foutief verdedigd, toch liet de scheidsrechter het de hele wedstrijd toe.”

Ook frustratie over de 1-2

Bij de beslissende treffer van OH Leuven had Soelle Soelle eveneens moeite met de beslissing van de scheidsrechter. “Pupe lag dan weer geveld bij de 1-2, maar de ref liet doorgaan. Ik begreep er niets van.”

De nederlaag kwam extra hard aan omdat STVV naar eigen gevoel meer uit de wedstrijd had kunnen halen. De Truienaars blijven zo met een wrang gevoel achter en zullen snel opnieuw punten moeten pakken om uit de negatieve spiraal te raken.

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