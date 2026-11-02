Zes A-kernspelers bij Jong Genk zorgen voor frustratie

FCV Dender heeft voor het eerst dit seizoen puntenverlies geleden in eigen huis. Tegen Jong Genk bleef het steken op 1-1. Dat de Limburgers met liefst zes spelers uit de A-kern aan de aftrap verschenen, zorgde na afloop voor de nodige reacties.

Jong Genk-coach Igor De Camargo haalde stevig versterking uit de eerste ploeg voor de verplaatsing naar Denderleeuw. Dender begon daarentegen grotendeels met zijn vertrouwde basiself. De Limburgers konden zo rekenen op heel wat ervaring op het veld.

Dender-speler steekt frustratie niet weg

Nathan Rôdes was na afloop ontgoocheld. "Het zat niet mee met de challenges. Zo slikten we een lichte, maar wellicht toch terechte penalty. We lieten het zelf liggen door te morsen met de kansen", analyseerde de verdediger.

De aanwezigheid van zes A-kernspelers bij Jong Genk maakte het puntenverlies voor Dender extra zuur. "Jong Genk werd stevig versterkt met A-spelers. Het smaakt wel zuur dat B-ploegen zo mee het titeldebat bepalen, maar we moeten toch vooral naar onszelf kijken", klonk het bij Rôdes.

Ook trots na bijzondere mijlpaal

De verdediger wilde zijn kritiek wel meteen nuanceren. Hij beseft dat Dender vooral naar de eigen prestatie moet kijken en baalde ervan dat zijn ploeg de kansen niet beter benutte. Het gelijkspel blijft dan ook een ontgoocheling.

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Toch was er voor Rôdes persoonlijk ook een reden om trots te zijn. Hij speelde tegen Jong Genk zijn 150ste wedstrijd voor Dender. Woensdag wacht alweer een nieuwe opdracht op bezoek bij Francs Borains, waar hij naar eigen zeggen een van de mooiste momenten uit zijn carrière beleefde met de afgedwongen promotie.