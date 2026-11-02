Zes A-kernspelers bij Jong Genk zorgen voor frustratie

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Zes A-kernspelers bij Jong Genk zorgen voor frustratie
Foto: © photonews

FCV Dender heeft voor het eerst dit seizoen puntenverlies geleden in eigen huis. Tegen Jong Genk bleef het steken op 1-1. Dat de Limburgers met liefst zes spelers uit de A-kern aan de aftrap verschenen, zorgde na afloop voor de nodige reacties.

Jong Genk-coach Igor De Camargo haalde stevig versterking uit de eerste ploeg voor de verplaatsing naar Denderleeuw. Dender begon daarentegen grotendeels met zijn vertrouwde basiself. De Limburgers konden zo rekenen op heel wat ervaring op het veld.

Dender-speler steekt frustratie niet weg

Nathan Rôdes was na afloop ontgoocheld. "Het zat niet mee met de challenges. Zo slikten we een lichte, maar wellicht toch terechte penalty. We lieten het zelf liggen door te morsen met de kansen", analyseerde de verdediger.

De aanwezigheid van zes A-kernspelers bij Jong Genk maakte het puntenverlies voor Dender extra zuur. "Jong Genk werd stevig versterkt met A-spelers. Het smaakt wel zuur dat B-ploegen zo mee het titeldebat bepalen, maar we moeten toch vooral naar onszelf kijken", klonk het bij Rôdes.

Ook trots na bijzondere mijlpaal

De verdediger wilde zijn kritiek wel meteen nuanceren. Hij beseft dat Dender vooral naar de eigen prestatie moet kijken en baalde ervan dat zijn ploeg de kansen niet beter benutte. Het gelijkspel blijft dan ook een ontgoocheling.

Lees ook... Dender ziet indrukwekkende reeks stranden tegen Jong Genk, De Camargo speelt de hoofdrol
Toch was er voor Rôdes persoonlijk ook een reden om trots te zijn. Hij speelde tegen Jong Genk zijn 150ste wedstrijd voor Dender. Woensdag wacht alweer een nieuwe opdracht op bezoek bij Francs Borains, waar hij naar eigen zeggen een van de mooiste momenten uit zijn carrière beleefde met de afgedwongen promotie.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
FCV Dender EH
Jong Genk

Meer nieuws

Dender ziet indrukwekkende reeks stranden tegen Jong Genk, De Camargo speelt de hoofdrol

Dender ziet indrukwekkende reeks stranden tegen Jong Genk, De Camargo speelt de hoofdrol

18:56
Oneerlijk? Jong Genk haalt zwaar geschut boven op Dender: maar liefst 6 A-kernspelers

Oneerlijk? Jong Genk haalt zwaar geschut boven op Dender: maar liefst 6 A-kernspelers

20:40
7
Grote verandering op komst voor Loïs Openda en Julien Duranville

Grote verandering op komst voor Loïs Openda en Julien Duranville

23:20
Hoeveel kans maken Anderlecht en Union in Europa League? Simulatie geeft verrassend antwoord

Hoeveel kans maken Anderlecht en Union in Europa League? Simulatie geeft verrassend antwoord

23:00
Benito Raman verrast wel met zijn uitspraken na zege KV Mechelen

Benito Raman verrast wel met zijn uitspraken na zege KV Mechelen

22:40
Westerlo-trainer Charaï werd verrast door vreemde tactiek Anderlecht

Westerlo-trainer Charaï werd verrast door vreemde tactiek Anderlecht

22:20
Gent krijgt pijnlijke realitycheck en mist één cruciaal ingrediënt: "Een aderlating"

Gent krijgt pijnlijke realitycheck en mist één cruciaal ingrediënt: "Een aderlating"

21:31
Ze dromen groot bij Cercle Brugge na eerste zege: "Europees voetbal"

Ze dromen groot bij Cercle Brugge na eerste zege: "Europees voetbal"

21:40
2
Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid en reageert: "Ongelooflijk om dit te halen"

Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid en reageert: "Ongelooflijk om dit te halen"

21:20
1
Doelpuntenfestival in Charleroi! Er vallen maar liefst zeven goals

Doelpuntenfestival in Charleroi! Er vallen maar liefst zeven goals

21:11
Sensatie in Limburg: KAA Gent volledig van slag na late nachtmerrie in Lommel

Sensatie in Limburg: KAA Gent volledig van slag na late nachtmerrie in Lommel

20:25
8 maanden geleden! Vitor Bruno reageert opvallend koel Reactie

8 maanden geleden! Vitor Bruno reageert opvallend koel

19:45
1
Kwade Antwerp-trainer Compper ziet spelers gevaar niet beseffen na dreun tegen Cercle Brugge

Kwade Antwerp-trainer Compper ziet spelers gevaar niet beseffen na dreun tegen Cercle Brugge

20:00
3
🎥 Vreemde fase! Eerst rood, dan toch geel: ontsnapte Delorge terecht aan uitsluiting?

🎥 Vreemde fase! Eerst rood, dan toch geel: ontsnapte Delorge terecht aan uitsluiting?

19:35
2
Opmerkelijk verhaal bij SK Beveren: zelfs FBI kwam eraan te pas

Opmerkelijk verhaal bij SK Beveren: zelfs FBI kwam eraan te pas

19:30
Wat is er aan de hand met Arthur Vermeeren? Voormalig Antwerp-wonderkind zwaar onder de verwachtingen

Wat is er aan de hand met Arthur Vermeeren? Voormalig Antwerp-wonderkind zwaar onder de verwachtingen

19:20
6
Anderlecht pakt uit met spectaculaire Halloween-tifo, maar vooral één detail zal Club Brugge niet ontgaan zijn

Anderlecht pakt uit met spectaculaire Halloween-tifo, maar vooral één detail zal Club Brugge niet ontgaan zijn

18:40
Beerschot met voorsprong op kop in de CPL: dit zegt Messoudi na vlotte zege

Beerschot met voorsprong op kop in de CPL: dit zegt Messoudi na vlotte zege

17:40
Van bijna vergeten naar onmisbaar bij Club Brugge: "Ik focus me op wat ik zelf kan controleren"

Van bijna vergeten naar onmisbaar bij Club Brugge: "Ik focus me op wat ik zelf kan controleren"

18:20
OHL bezorgt STVV nieuwe klap na knotsgekke namiddag met twee gemiste penalty’s

OHL bezorgt STVV nieuwe klap na knotsgekke namiddag met twee gemiste penalty’s

17:55
Antwerp-spelers sparen zichzelf en ploegmaats niet: "Gewoon niet goed genoeg"

Antwerp-spelers sparen zichzelf en ploegmaats niet: "Gewoon niet goed genoeg"

17:21
5
Frustratie spat ervan af bij OHL tegen STVV: “Dramatisch voor het voetbal”

Frustratie spat ervan af bij OHL tegen STVV: “Dramatisch voor het voetbal”

17:16
Ex-Club Brugge-man is zwaar onder de indruk bij Arsenal: "Onwaarschijnlijk"

Ex-Club Brugge-man is zwaar onder de indruk bij Arsenal: "Onwaarschijnlijk"

17:10
Ex-Genk-coach trakteert op monsterscore in Nederland: historische 0-9 in Eredivisie

Ex-Genk-coach trakteert op monsterscore in Nederland: historische 0-9 in Eredivisie

17:00
Fenerbahçe valt meteen stil onder Kuyt: “Onze fans verdienen meer”

Fenerbahçe valt meteen stil onder Kuyt: “Onze fans verdienen meer”

16:10
Roméo Lavia verovert nu ook Chelsea-legende en krijgt mooie woorden

Roméo Lavia verovert nu ook Chelsea-legende en krijgt mooie woorden

16:50
Nieuwe zware tegenslag voor Michy Batshuayi

Nieuwe zware tegenslag voor Michy Batshuayi

16:30

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 9
KAA Gent KAA Gent 2-0 Lierse SK Lierse SK
Seraing Seraing 1-0 Luik FC Luik FC
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-0 Francs Borains Francs Borains
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 3-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 3-4 Sporting Hasselt Sporting Hasselt
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 1-2 Virton Virton

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid en reageert: "Ongelooflijk om dit te halen" Goro Goro over Oneerlijk? Jong Genk haalt zwaar geschut boven op Dender: maar liefst 6 A-kernspelers Goro Goro over Ze dromen groot bij Cercle Brugge na eerste zege: "Europees voetbal" bardolino bardolino over La Liga zet stap die Belgische journalisten al jaren vragen: Referee Department hield de boot af Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Wat is er aan de hand met Arthur Vermeeren? Voormalig Antwerp-wonderkind zwaar onder de verwachtingen Meut Meut over 🎥 Vreemde fase! Eerst rood, dan toch geel: ontsnapte Delorge terecht aan uitsluiting? IXL IXL over Lommel SK - KAA Gent: 2-0 Dinkalink Dinkalink over Plots een heel ander verhaal: Onia Seke schittert, Stroeykens dirigeert Ratko Svilar Ratko Svilar over Cercle duwt frustratie van zich af en verrast Antwerp roodwit1880 roodwit1880 over Kwade Antwerp-trainer Compper ziet spelers gevaar niet beseffen na dreun tegen Cercle Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved