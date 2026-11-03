Aad de Mos haalt zowaar de loftrompet boven voor deze drie Bruggelingen: "Dat had ik niet verwacht"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Aad de Mos haalt zowaar de loftrompet boven voor deze drie Bruggelingen: "Dat had ik niet verwacht"
Foto: © Photonews

Aad de Mos is onder de indruk van Club Brugge, dat met een reeks van acht opeenvolgende overwinningen naar PSV trekt. De Nederlandse analist ziet bij de Bruggelingen heel wat aanvallend gevaar. Vooral Carlos Forbs heeft hem verrast, terwijl Hans Vanaken op bijzonder veel respect kan rekenen.

De Mos had Forbs na zijn moeilijke periode bij Ajax eigenlijk al afgeschreven. “Ik vond hem bij Ajax een beetje een blinde”, geeft de voormalige trainer eerlijk toe in de videorubriek Elfrink & De Mos van het Eindhovens Dagblad. Dat de flankaanvaller in België helemaal is opengebloeid, had hij niet zien aankomen. “Hij heeft blijkbaar zijn weg gevonden in het Belgische voetbal. Ik had niet verwacht dat hij na zijn periode bij Ajax nog zo zou opbloeien.”

Forbs heeft zelfs De Mos verrast

De analist vindt het knap hoe Club Brugge erin geslaagd is om het talent van Forbs opnieuw naar boven te halen. “Dat is toch knap gedaan”, klinkt het met respect. De Portugees is intussen een belangrijke aanvallende troef geworden en kan met zijn snelheid en acties voor problemen zorgen bij PSV.

Toch is het vooral Hans Vanaken die op bijzonder veel lof kan rekenen. De Mos ziet in de Brugse aanvoerder het brein van de ploeg. “Hans Vanaken is de spelmaker. Een typische Club-speler”, omschrijft hij de middenvelder. Vanaken is volgens hem een van de spelers die het verschil kunnen maken op het hoogste niveau.

Ook Tresoldi is een gevaar

Naast Forbs en Vanaken wijst De Mos ook op het scorende vermogen van Nicolò Tresoldi. De spits heeft in de eerste drie Champions League-wedstrijden al vier keer raak getroffen en staat in de Belgische competitie op acht doelpunten in tien wedstrijden.

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De Nederlander waarschuwt PSV dan ook voor de efficiëntie van de Brugse aanvaller. “Geef hem de ruimte en ze praten over hoe hij de hoeken van het doel kiest”, zegt De Mos. Hij benadrukt dat Tresoldi ook internationaal zijn strepen aan het verdienen is: “Hij is geen kleine jongen in het internationale voetbal.”

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