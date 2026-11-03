Ajax wil Rayane Bounida langer houden, Belgische smaakmaker reageert

Rayane Bounida staat open voor een langer verblijf bij Ajax. De Belgische jongeling heeft nog een contract tot de zomer van 2028, maar de Amsterdammers voerden al gesprekken over een mogelijke verlenging. Zijn blessure gooide voorlopig wel roet in het eten.

In de Ajax Life Podcast liet Bounida zich uit over zijn contractsituatie. “Ik denk dat het even afwachten is. Ik ben er namelijk lange tijd uit geweest, dus dat is ook begrijpelijk. Ik moet weer fit zijn, spelen en mezelf laten zien. Ik sta er wel voor open, dus we zullen het zien.”

Eerst opnieuw helemaal fit worden

Bounida maakte onlangs zijn rentree, maar voelt dat hij nog niet helemaal op zijn beste niveau zit. “Honderd procent is nog te ver, denk ik. Maar ik zit wel rond de 90 à 95 procent. Het laatste stapje is nog minuten maken en mezelf laten zien.”

De twintigjarige Belg wil vooral opnieuw ritme opdoen en zich bewijzen op het veld. Dat is ook belangrijk met het oog op zijn toekomst in Amsterdam.

Bounida wil vooral speelminuten

Over zijn positie maakt de flankaanvaller zich weinig zorgen. Hij is bereid om te spelen waar trainer Michel hem nodig heeft. “Het belangrijkste nu is dat ik gewoon speel. Of het nu rechts, links of in het midden is. Ik wil gewoon spelen. Ik ga gewoon spelen waar de trainer mij nodig heeft.”



Bounida kwam in 2022 vanuit de jeugdopleiding van Anderlecht naar Ajax. De Belgische technicus geldt er als een groot talent, maar moet na zijn blessure eerst opnieuw zijn plaats veroveren. Daarna kan ook zijn contractuele toekomst concreter worden.