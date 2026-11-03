Anderlecht wil vier 17-jarigen niet laten vertrekken en ze hebben gelijk

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht wil vier 17-jarigen niet laten vertrekken en ze hebben gelijk
Foto: © Photonews

Anderlecht zal niet alle jonge talenten vrijgeven voor het WK U17 in Qatar. Daarmee dreigt paars-wit de KBVB voor het hoofd te stoten, maar vanuit sportief oogpunt valt de beslissing perfect te begrijpen. Zowel de A-ploeg als de RSCA Futures hebben de jongeren de komende weken nodig. En dat is geen overbodige luxe.

Het WK wordt van 19 november tot 13 december gespeeld en valt niet binnen een officiële interlandperiode. Anderlecht is dus niet verplicht om zijn spelers af te staan. Bovendien staan er in die periode vijf wedstrijden voor de hoofdmacht op het programma: drie competitieduels en twee Europese wedstrijden.

Onia-Seke heeft zich plots onmisbaar gemaakt

Vooral het dossier van Jayden Onia-Seke is veelzeggend. De flankaanvaller heeft in korte tijd aangetoond dat hij een serieuze meerwaarde kan zijn voor de A-ploeg. Tegen Westerlo was hij opnieuw een van de uitblinkers in de 4-1-zege. Zijn snelheid, acties en drang naar doel maken hem momenteel een gevaarlijker wapen dan bijvoorbeeld Antman of Winkler. Anderlecht heeft op de flanken nood aan die dreiging en Onia-Seke kan dit seizoen nog een belangrijke rol spelen.

Ook voor de Futures is het behoud van de jongeren belangrijk. Noa Ojea, Noah Kalonji en Joshua Nga Kana moeten daar mee voor een kwaliteitsinjectie zorgen. De beloftenploeg beleeft een bijzonder moeilijke start in de Challenger Pro League en staat met amper één punt stevig laatste. Er is dringend versterking nodig om opnieuw aansluiting te vinden bij de concurrentie.

RSCA Futures kunnen zich geen extra aderlating veroorloven

De komende weken bieden nochtans kansen om de situatie recht te trekken. De Futures krijgen enkele haalbare tegenstanders voorgeschoteld en moeten proberen om nog voor de winterstop dichter bij de veilige plaatsen te komen. Net op dat moment een aantal van hun betere jongeren verliezen, zou sportief bijzonder pijnlijk zijn.


Anderlecht maakt dus een duidelijke afweging. De KBVB wil met zijn U17-selectie naar het WK, maar paars-wit heeft zelf belangrijke sportieve belangen te verdedigen. Met vijf wedstrijden voor de A-ploeg en een Futures-team dat dringend punten nodig heeft, is het logisch dat de Brusselaars hun talenten niet zomaar laten vertrekken.

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Jayden Onia-Seke

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