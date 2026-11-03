Atalanta in vrije val, De Ketelaere wordt gebuisd: bestuur grijpt in

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Atalanta in vrije val, De Ketelaere wordt gebuisd: bestuur grijpt in
Foto: © Photonews

Het gaat van kwaad naar erger bij Atalanta. De ploeg van Charles De Ketelaere ging maandagavond voor eigen publiek met 0-3 onderuit tegen Parma, dat voor de wedstrijd amper één doelpunt had gemaakt in zijn laatste vier competitieduels. Voor de Belgische aanvaller werd het een bijzonder pijnlijke avond. La Gazzetta dello Sport gaf hem een 4,5 op 10 en was bijzonder kritisch over zijn prestatie.

De Ketelaere begon nochtans goed aan de wedstrijd en kreeg enkele mogelijkheden om Atalanta op voorsprong te brengen. Hij miste onder meer een grote kans na een vrije trap van Zalewski, waarbij hij de bal voor een vrijwel leeg doel niet goed raakte. Kort daarna sloeg Parma toe via Giovanni Fabbian. Na rust liep de score via een owngoal van Zappacosta en een knap doelpunt van de jonge Simone Lontani op tot 0-3.

Iedereen bij Atalanta ligt onder vuur

De nederlaag kwam bijzonder hard aan in Bergamo. Sportief directeur Cristiano Giuntoli kondigde meteen aan dat de spelersgroep vanaf dinsdag op afzondering gaat. "We bieden onze supporters onze excuses aan. De tweede helft was onaanvaardbaar. We moeten nu het hoofd naar beneden houden en blijven werken", klonk het. Ook over de positie van coach Maurizio Sarri was hij duidelijk: niemand is momenteel zeker. "Iedereen ligt hier elke dag onder vuur."

Sarri was evenmin mals voor zijn eigen ploeg. Volgens de trainer had Atalanta de wedstrijd aanvankelijk onder controle, maar sloeg de angst toe na de tegendoelpunten. "We kunnen niet zo kwetsbaar zijn, noch defensief, noch mentaal. Het was niet de moed van Parma die ons klopte, maar onze eigen angst", analyseerde hij. Sarri benadrukte wel dat hij zich goed voelt bij de club en zich verantwoordelijk voelt om Atalanta uit de crisis te halen.

Atalanta moet dringend de rug rechten

De cijfers maken de situatie bijzonder pijnlijk. Atalanta staat na tien speeldagen pas dertiende in de Serie A en heeft al vijf competitienederlagen geleden. De ploeg incasseerde bovendien in negen opeenvolgende officiële wedstrijden minstens één tegendoelpunt. Ook de vele blessures spelen mee: tegen Parma waren er amper drie spelers uit de A-kern beschikbaar op de bank.


De druk neemt dus met de dag toe voor Sarri en zijn spelers. Donderdag wacht in de Conference League het belangrijke duel met Kairat, zondag volgt de verplaatsing naar Monza. Ook voor De Ketelaere wordt het zaak om snel opnieuw zijn beste niveau te halen. De Rode Duivel moet mee helpen om de neerwaartse spiraal te doorbreken, maar zijn ontgoochelende rapport na de nederlaag tegen Parma maakt duidelijk dat ook hij momenteel niet aan de kritiek ontsnapt.

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