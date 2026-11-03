België heeft Nederland bijgehaald en zelfs voorbijgestoken: dit is waarom de Pro League sterker staat

Club Brugge trekt naar PSV met meer dan alleen de sportieve eer op het spel. De Belgische landskampioen kan in Eindhoven ook de opmars van de Pro League tegenover de Nederlandse Eredivisie kracht bijzetten. België staat op de UEFA-ranking inmiddels op de zevende plaats, boven Nederland.

Die verschuiving is geen toevalstreffer. De Belgische clubs presteren al vier seizoenen op rij beter in Europa dan hun Nederlandse tegenhangers. De voorbije campagne was nochtans niet uitzonderlijk sterk, maar Nederland deed het met een veertiende plaats nog minder goed.

Een belangrijke verklaring zit in de UEFA-coëfficiënt, die de resultaten van de voorbije vijf seizoenen meetelt. Nu het sterke Nederlandse seizoen 2021-2022 uit de berekening verdwijnt, verliest de Eredivisie een pak punten. België profiteert tegelijk van het wegvallen van een zwakke Europese campagne.

Meer intensiteit in België

Een belangrijk verschil tussen beide competities ligt bij de intensiteit. In Nederland ligt de nadruk meer op techniek en balbezit, terwijl Belgische ploegen fysiek sterker voor de dag komen en langer hoge druk kunnen zetten. Vooral buiten de traditionele topclubs zou de Eredivisie op dat vlak tekortschieten.

Ook de breedte van de Belgische competitie speelt een rol. Nederland heeft nog altijd meer clubs in de Europese top vijftig, maar België telt meer vertegenwoordigers in de top 150. Dat wijst erop dat de Pro League over een sterker geheel beschikt, ook buiten de absolute top.

Club Brugge als uithangbord

Club Brugge is intussen uitgegroeid tot de belangrijkste Europese ambassadeur van het Belgische voetbal. De Bruggelingen haalden de voorbije jaren twee keer de achtste finales van de Champions League en boekten ook sterke resultaten tegen Europese topclubs. Met een nieuwe stunt tegen PSV kunnen ze de Belgische voorsprong op Nederland verder uitbouwen.



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Toch blijft er één werkpunt: de Belgische clubs halen financieel nog niet dezelfde bedragen uit hun uitgaande transfers als de Nederlandse topclubs. Christos Tzolis leverde Club Brugge met zijn transfer naar Arsenal 40 miljoen euro op, een record voor de Pro League. In Nederland zou dat bedrag niet eens volstaan voor een plaats in de top tien van duurste uitgaande transfers.