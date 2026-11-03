Belgisch toptalent (18) zit op dood spoor: “Ik heb nog niet echt een nieuwe kans gekregen”

Noah Fernandez zit in een moeilijke periode bij PSV. De 18-jarige Belg moest maandag minuten maken bij Jong PSV, dat met 0-2 verloor van NAC Breda. Na een veelbelovende start bij de eerste ploeg is zijn rol onder Peter Bosz de voorbije weken een stuk kleiner geworden.

De middenvelder kreeg in het begin van het seizoen nog kansen, maar verdween na de wedstrijd tegen Ajax steeds meer uit beeld. Tegen Feyenoord en ADO Den Haag bleef hij op de bank, tegen Willem II mocht hij een halfuur invallen. “Ik heb nog niet echt de kans gekregen om opnieuw te tonen wat ik kan”, vertelde hij aan ESPN.

Van Lierse naar de eerste ploeg van PSV

Fernandez werd geboren in Lier en zette zijn eerste voetbalstappen bij FC Heikant en Lierse SK. Op zevenjarige leeftijd maakte hij de overstap naar PSV, waar hij de volledige jeugdopleiding doorliep tot aan de eerste ploeg. De middenvelder is bovendien Belgisch jeugdinternational en kwam al uit voor verschillende nationale jeugdselecties.

De huidige situatie valt hem niet makkelijk, maar Fernandez beseft dat hij zelf het verschil moet maken. “Het is moeilijk, maar het hoort erbij. Het is aan mij om te laten zien dat ik in de ploeg thuishoor.” Over zijn gesprekken met trainer Peter Bosz wil hij niet veel kwijt.

Concurrentie en defensieve werkpunten

“Je hebt goede concurrenten, dus ik moet me op mezelf focussen. Elke dag hard werken en goed trainen. Als de trainer me nodig heeft, moet ik klaarstaan”, klinkt het bij de jonge Belg. Hij beseft dat de concurrentie groot is en dat hij zijn kans opnieuw zal moeten afdwingen.

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Fernandez weet ook waar hij nog stappen moet zetten. “Verdedigend ben ik nog wat te onbetrouwbaar. Daar moet ik aan werken.” Zolang Bosz hem niet opnieuw bij de hoofdmacht betrekt, zal hij zijn antwoord voorlopig bij Jong PSV moeten geven.