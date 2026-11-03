Bondsparket wil drastische maatregel: wedstrijden meteen stilleggen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Bondsparket wil drastische maatregel: wedstrijden meteen stilleggen
Foto: © photonews
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Het bondsparket wil dat voetbalwedstrijden voortaan onmiddellijk worden stilgelegd wanneer supporters vuurwerk naar het veld of een andere tribune gooien of schieten. Aanleiding zijn de zware incidenten tijdens de bekerwedstrijd tussen RAEC Mons en Sporting Charleroi.

Tijdens die Henegouwse derby werden rookbommen vanuit het bezoekersvak richting thuissupporters gegooid. Er werd ook vuurwerk afgestoken, waarna beide supportersgroepen projectielen naar elkaar terugwierpen.

Drie kinderen raakten daarbij gewond. Twee liepen brandwonden op, een derde moest naar het ziekenhuis nadat een rookbom in het gezicht was terechtgekomen. Het kind had een wonde van ongeveer drie centimeter en moest gehecht worden.

Bondsparket wil Nederlandse aanpak overnemen

Het bondsparket vindt dat de huidige aanpak niet volstaat en pleit daarom voor een duidelijke reglementswijziging. Zodra vuurwerk naar het veld of een andere tribune wordt gegooid of geschoten, moet de wedstrijd worden stilgelegd.

De partij zou vervolgens op een later moment achter gesloten deuren worden uitgespeeld. Het bondsparket verwijst daarbij naar Nederland, waar een gelijkaardige maatregel al geldt. Het wil die aanpak ook in het Belgische voetbal invoeren.

Charleroi riskeert zware sanctie

Voor Charleroi dreigt ondertussen een stevige straf. Het bondsparket vordert een boete van 10.000 euro en een verbod op uitsupporters voor vijf opeenvolgende officiële uitwedstrijden. Ook een eerder voorwaardelijk opgelegde straf dreigt effectief te worden.

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Die straf houdt in dat Charleroi drie officiële thuiswedstrijden achter gesloten deuren moet spelen. Het dossier toont opnieuw hoe ver de gevolgen van supportersgeweld kunnen reiken, zeker wanneer ook kinderen slachtoffer worden.

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