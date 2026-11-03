Cardioloog Pedro Brugada legt uit hoe fatale botsing Jesús de Miguel het leven kostte

De voetbalwereld is in rouw na het overlijden van Jesús de Miguel. De 30-jarige spits van CD Tenerife overleed dinsdag, nadat hij maandagavond tijdens een wedstrijd tegen FC Andorra zwaar in botsing was gekomen met doelman Jesús Owono. In gesprek met HLN geeft de bekende Spaans-Belgische cardioloog Pedro Brugada uitleg over de mogelijke medische gevolgen van zo'n klap.

De Miguel kreeg na de botsing een hartstilstand en werd minutenlang gereanimeerd. Aanvankelijk leek zijn toestand stabiel en kon hij zelf ademen. In de nacht verslechterde zijn neurologische toestand echter. Dinsdagochtend rond 8 uur maakte Tenerife zijn overlijden bekend.

Twee mogelijke gevolgen van een zware klap op de borst

Volgens Brugada kan een zware impact op de borstkas ook bij een volledig gezonde persoon fatale gevolgen hebben. “Het borstbeen wordt enorm naar achteren gedrukt en dat is absoluut niet goed, want achter het borstbeen zit het hart”, legt hij uit aan HLN.

De cardioloog schetst twee mogelijke scenario's. De klap kan hartritmestoornissen veroorzaken, waarbij het hart extreem snel begint te kloppen en uiteindelijk stilvalt. Een tweede mogelijkheid is een scheur in een bloedvat of aan de voorkant van het hart. Daardoor kan bloed zich opstapelen in het hartzakje, waardoor het hart zijn functie niet meer naar behoren kan uitvoeren.

“Ik denk niet dat hij nog te redden was”

Brugada vermoedt dat bij De Miguel vooral dat tweede scenario een rol speelde. “Zelfs als er maar een klein scheurtje is in het hartzakje en er maar een beetje bloed drupt, kan de functie van het hart belemmerd worden.”

Dat De Miguel aanvankelijk stabiel leek, kan volgens de cardioloog een misleidend beeld hebben gegeven. Bij een bloeding in de borstkas is die niet zomaar zichtbaar. “Ik denk niet dat hij nog te redden was. Men is meteen in actie geschoten, maar door de gesloten borstkas zie je de bloedingen niet. Die gebeuren intern”, aldus Brugada.





De cardioloog benadrukt dat het om een bijzonder zwaar ongeval gaat. “Als je zo’n impact op je borstbeen krijgt, heeft dat enorme gevolgen. Zelfs bij een compleet gezonde persoon zou je dit resultaat krijgen.”