Cercle Brugge geeft tekst en uitleg bij trainerswissel na... eerste overwinning van het seizoen

Cercle Brugge nam afscheid van Lars Friis. Ondertussen hebben de West-Vlamingen tekst en uitleg gegeven bij de C4 van de 50-jarige Deen.

Cercle Brugge won afgelopen zondag voor het eerst dit seizoen. In het eigen Jan Breydelstadion won De Vereniging met 2-1 van Antwerp FC. Al was dat niét voldoende om Lars Friis in het zadel te houden.

De 50-jarige Deen betaalt de rekening voor de slechte competitiestart. Cercle Brugge puurde slechts zes punten uit tien wedstrijden. De groenhemden staan op de voorlaatste plaats in het klassement.

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"De beslissing om een trainerswissel door te voeren komt er nadat de resultaten onder de verwachtingen zijn gebleven", geeft Luciano Murchio tekst en uitleg bij de beslissing. "Al willen we Friis bedanken voor zijn inzet tijdens de voorbije maanden."

Pedro Caixinha is de nieuwe coach van De Vereniging. De 55-jarige Portugees was eerder actief bij onder meer Rangers FC en Cruz Azul. Hij moet Cercle Brugge in de Jupiler Pro League houden.

Pedro Caixinha krijgt een héél duidelijke opdracht als coach van Cercle Brugge

"Met Pedro verwelkomen we een ervaren coach die in verschillende competities en onder verschillende omstandigheden zijn kwaliteiten heeft bewezen én successen heeft geboekt", gaat de technisch directeur van Cercle Brugge verder in zijn betoog.



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Murchio voert de druk op de nieuwe coach ook meteen op. "Ik verwacht dat Pedro op korte termijn voor resultaten zal zorgen én mee zal bouwen aan de stabiliteit en verdere ontwikkeling van Cercle."