Champions League-overzicht: Belgische internationals beleven moeilijke avond, PSG en Barcelona halen zwaar uit

De vierde speeldag van de Champions League heeft dinsdagavond opnieuw voor spektakel gezorgd. Vooral Paris Saint-Germain en Barcelona maakten indruk, terwijl verschillende Belgische internationals een minder geslaagde avond beleefden.

Galatasaray SK haalde het in de vroege wedstrijd met 2-0 van VfB Stuttgart. Bij de Duitsers verscheen Bilal El Khannouss aan de aftrap, maar de voormalige speler van KRC Genk kon de nederlaag niet voorkomen. Ameen Al-Dakhil begon op de bank.

Ook Sporting CP kwam al vroeg in actie. De Portugezen wonnen met 0-1 van Shakhtar Donetsk dankzij een doelpunt van Doumbia. Rode Duivel Zeno Debast moest de wedstrijd door een blessure aan zich voorbij laten gaan.

Europese grootmachten halen uit

In de latere wedstrijden zorgden verschillende Europese topclubs voor opvallende prestaties. PSG had geen problemen - het werd zelfs een waar doelpuntenfestival - bij Villarreal CF, terwijl FC Barcelona thuis de maat nam van Aston Villa.

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Ook Internazionale FC maakte indruk op bezoek bij Feyenoord. Bayern München won dan weer - zonder Vincent Kompany op de bank - op het veld van Atlético Madrid.

03/11/2026 18:45 Galatasaray - VFB Stuttgart 2-0 03/11/2026 18:45 Shakhtar Donetsk - Sporting Lissabon 0-1 03/11/2026 21:00 Bodø Glimt - Lille OSC 0-0 03/11/2026 21:00 Manchester United - AS Roma 3-2 03/11/2026 21:00 Barcelona - Aston Villa 3-0 03/11/2026 21:00 Atlético Madrid - Bayern München 0-2 03/11/2026 21:00 LASK Linz - Slovan Bratislava 4-0 03/11/2026 21:00 Villarreal - PSG 0-6 03/11/2026 21:00 Feyenoord - Inter Milaan 0-3

Morgen is het de beurt aan Club Burgge

Woensdag komt ook Club Brugge in actie. De Belgische landskampioen trekt naar Eindhoven voor de confrontatie met PSV en hoopt de goede Europese prestaties van de afgelopen weken een vervolg te geven.