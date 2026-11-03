Club Brugge-flop wordt de nieuwe coach van West Ham United

Scott Parker staat op het punt om opnieuw aan de slag te gaan in Engeland. De voormalige trainer van Club Brugge wordt volgens Engelse media de nieuwe manager van West Ham United. Hij moet er Nuno Espirito Santo opvolgen, die dinsdag na tegenvallende resultaten werd ontslagen.

Voor Parker wordt het een terugkeer naar de Engelse voetbalwereld, nadat hij eind april afscheid nam van Burnley. De 46-jarige Brit heeft al heel wat ervaring opgedaan als trainer, maar zijn passage bij Club Brugge blijft voor de Belgische voetbalfan wellicht het meest opvallende hoofdstuk.

Geen onverdeeld succes bij Club Brugge

Parker nam in december 2022 het roer over bij Club Brugge, als opvolger van Carl Hoefkens. Zijn periode in het Jan Breydelstadion werd echter geen succesverhaal. In de competitie kon hij de verwachtingen niet inlossen en ook in de Champions League kwam er een einde aan het Europese avontuur.

Na enkele maanden werd de samenwerking stopgezet. Daarna keerde Parker terug naar Engeland, waar hij opnieuw Burnley onder zijn hoede nam. Eerder was hij ook trainer van Fulham en Bournemouth.

West Ham wil meteen terug naar de Premier League

Bij West Ham wacht hem een stevige opdracht. De Londense club degradeerde na veertien seizoenen uit de Premier League en wil zo snel mogelijk terugkeren. De start in het Championship verloopt evenwel moeizaam: na dertien wedstrijden staat West Ham met 22 punten pas achtste.



De 1-3-nederlaag tegen West Bromwich Albion van afgelopen weekend bleek de druppel voor Nuno Espirito Santo. De Portugees werd dinsdag ontslagen, net als zijn assistenten Rui Pedro Silva en Rui Barbosa. Parker moet nu proberen om West Ham opnieuw op koers te krijgen.