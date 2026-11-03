Club Brugge innoveert: ze willen Belgische voetbalwereld voorblijven met... AI

Club Brugge zet een volgende stap op technologisch vlak. Samen met het Gentse bedrijf ML6 bouwt blauw-zwart aan een eigen AI-gestuurd besturingssysteem. Dat centrale 'AI-brein' moet gegevens uit verschillende afdelingen samenbrengen en de club helpen om efficiënter te werken, zowel naast als op het veld.

De technologie kan in eerste instantie de communicatie met supporters verbeteren. AI-agents zullen bijvoorbeeld vragen over tickets en evenementen kunnen beantwoorden door informatie uit verschillende systemen te combineren. Ook de merchandising kan profiteren, met een betere afstemming tussen bestellingen, voorraadbeheer en de werking van de fanshop, schrijft De Tijd.

Ook scouting en spelersontwikkeling op de planning

De ambities reiken echter verder dan de commerciële werking. Club Brugge wil onderzoeken hoe artificiële intelligentie kan helpen bij scouting en spelersontwikkeling. Daarbij zouden niet alleen recente prestaties worden geanalyseerd, maar ook de evolutie van een voetballer over een langere periode, zijn potentieel en zijn geschiktheid voor de speelstijl van blauw-zwart.

Het systeem moet medewerkers ondersteunen, niet vervangen. Mensen blijven verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissingen. Bovendien komt er een controlesysteem dat de kosten van het AI-gebruik bewaakt. Agents die meer kosten dan ze opleveren, kunnen automatisch worden uitgeschakeld.

Club Brugge wil eigenaar blijven van zijn kennis

Innovatiedirecteur Thomas Rypens benadrukt dat Club Brugge niet zomaar bestaande AI-tools wil gebruiken. De club wil eigenaar blijven van het fundament en de kennis die via het systeem wordt opgebouwd. Volgens blauw-zwart ligt daar het verschil tussen gewoon AI aankopen en de technologie structureel in de werking integreren.

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Club Brugge was eerder al een Belgische pionier op het vlak van datagebruik. Ook andere clubs zetten stappen: Union gebruikt het Londense Jamestown Analytics voor scouting en spelersbeoordeling, terwijl West Ham met Amazon en Crayon een AI-tool ontwikkelde om voetballers wereldwijd met elkaar te vergelijken.