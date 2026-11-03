Club Brugge maakt selectie bekend: krijgt hij tegen Anderlecht zijn kans?

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Club Brugge maakt selectie bekend: krijgt hij tegen Anderlecht zijn kans?
Foto: © photonews
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Club Brugge trekt dinsdag naar PSV met de ambitie om negen punten uit vier Champions League-duels te halen. In de selectie van Ivan Leko valt één wijziging op tegenover de Europese wedstrijd tegen Lens.

Ivan Leko heeft zijn selectie voor de verplaatsing naar Eindhoven bekendgemaakt. Daarin ontbreekt Tian Nai Koren. De 17-jarige Sloveen was er tegen Lens nog wel bij, maar moet nu plaatsruimen voor Lynnt Audoor.

Die wissel lijkt meer te betekenen dan louter een keuze voor de Champions League. Club Brugge werkt na het duel met PSV immers toe naar de thuiswedstrijd tegen Anderlecht, waarin het geen beroep kan doen op Freddie Pots.

Schorsing van Pots opent perspectief

De Engelse middenvelder is geschorst voor de topper tegen paars-wit. Tegen Zulte Waregem pakte hij zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor Leko op zoek moet naar een alternatief op het middenveld.

De opties om voor de defensie voor evenwicht te zorgen, zijn niet bijzonder talrijk. Audoor speelde dit seizoen nog geen minuut in de competitie, maar zijn terugkeer in de selectie wijst erop dat hij in beeld is voor het duel met Anderlecht. Het zou dan ook verrassend zijn geweest mocht Leko hem in een drukke week niet bij de groep hebben gehaald.

Verder geen wijzigingen bij blauw-zwart

De overige 22 namen zijn dezelfde als voor het vorige Europese treffen met Lens. Ook jongeren Argus Vanden Driessche, Cheveyo Tsawa en Andrej Vasović blijven dus bij de selectie, net als Milan Robberechts, die in het verleden uitkwam voor de RSCA Futures.

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