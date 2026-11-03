Daar is een héél belangrijke pion: Kevin Mac Allister is terug bij Union

Kevin Mac Allister kreeg met zijn kruisbandruptuur een zware klap te verwerken. Zijn terugkeer op het veld laat nog lang op zich wachten, maar de Argentijnse verdediger zal wel snel opnieuw in België zijn.

In de slotfase van de wedstrijd tussen Union SG en Lommel SK leek er geen vuiltje aan de lucht. De ploeg van David Hubert stond comfortabel 3-0 voor en had de partij volledig onder controle.

Toch sloeg het noodlot toe bij de Brusselaars. Terwijl Ilan Hurtevent zijn eerste doelpunt in zijn nieuwe shirt vierde lag Kevin Mac Allister langs de zijlijn zichtbaar in pijn. De aanvoerder kon uiteindelijk op eigen kracht van het veld stappen, maar zijn gelaatsuitdrukking liet weinig twijfel bestaan: dit zag er ernstig uit.

Enkele dagen later volgde de bevestiging na de medische onderzoeken. Mac Allister heeft zijn voorste kruisband van de knie gescheurd. Een operatie én revalidatie die meerdere maanden zal duren was onvermijdelijk.

De Argentijn liet zich in zijn thuisland opereren, zodat hij de eerste moeilijke dagen na de ingreep bij zijn familie kon doorbrengen. Intussen is de lange weg richting herstel ingezet.

Hubert bevestigt terugkeer van Kevin Mac Allister naar Vorst



David Hubert vertelde op zijn persconferentie dat zijn kapitein binnen een tiental dagen opnieuw in België wordt verwacht. Union kan hem daar verder begeleiden in het oefencomplex.