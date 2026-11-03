Degryse schudt aan de Limburgse boom en wijst met beschuldigende vinger naar Jess Thorup én Dimitri De Condé

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Degryse schudt aan de Limburgse boom en wijst met beschuldigende vinger naar Jess Thorup én Dimitri De Condé
Foto: © photonews
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Verkeert KRC Genk in crisis? Naar de buitenwereld toe lijkt het allemaal rustig in Limburg. En net dat kan Marc Degryse niet snappen. "Al pleit ik niét voor het ontslag van Jess Thorup."

KRC Genk verloor afgelopen zaterdag met het kleinste verschil op het veld van KV Mechelen. De Smurfen verzamelden dit seizoen amper vijftien punten uit tien wedstrijden.

"Genk volgt zelfs al op vier punten van RSC Anderlecht", aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "Zonder de belasting van Europees voetbal, hé. Van Anderlecht zeggen we dat de club in crisis zit. Wat dan met Genk?"

Thorup Jess
© photonews

De voormalige Rode Duivel begrijpt de laksheid in Limburg niet. "Het passeert allemaal. Wellicht denken ze nu bij Genk dat ze de wedstrijd in Mechelen evengoed hadden gewonnen. En vervolgens gaat iedereen er over tot de orde van de dag."

"Kom mij niet vertellen dat Genk op zijn waarde gerangschikt staat", is Degryse op dreef. "Er is veel meer uit deze kern te halen dan wat Jess Thorup er momenteel uithaalt. Met onder anderen Matte Smets, Bryan Heynen en Daan Heymans staat er héél véél ervaring op het veld. En dan kan je maar dat brengen?"

Dimitri De Condé hoor je niet. Nooit is er bij KRC Genk iemand die eens los erover gaat om de dingen op scherp te zetten

Marc Degryse

Toch wil Degryse dat Thorup zelf de kans krijgt om de scheve situatie recht te trekken. "Hij zoekt een excuus in het feit dat hij laat is aangekomen. Dat is juist, maar ondertussen heeft hij drie maanden gekregen om iets te doen aan de wedstrijdmentaliteit en aan de resultaten."

"Ik pleit dus niét voor het ontslag van Thorup als coach van Genk", besluit Degryse. "Maar er is niet eens een debat over de resultaten van Genk. Dimitri De Condé hoor je niet. Nooit is er daar iemand die eens los erover gaat om de dingen op scherp te zetten."

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