Dit is de laatste update na de enkelverstuiking van Kevin De Bruyne in Italiaanse topper

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 1 reacties
Dit is de laatste update na de enkelverstuiking van Kevin De Bruyne in Italiaanse topper
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Kevin De Bruyne viel afgelopen weekend geblesseerd uit in de topper tussen SSC Napoli en Juventus FC. Al moeten we ons geen zorgen maken. De averij valt héél goed mee.

Na amper 45 minuten werd Kevin De Bruyne gewisseld in de topper tussen SSC Napoli en Juventus FC. KDB had zijn enkel verstuikt en kon niet meer verder. 

Maar we hoeven ons géén zorgen te maken. De schade valt héél goed mee. Meer zelfs: onze landgenoot trainde vanavond gewoon mee.

Géén averij?

Woensdag trekt Partenopei naar FC Porto voor de vierde speeldag in de Champions League. De Italiaanse topclub lijkt gewoon een beroep te kunnen doen op onze landgenoot.

Ook voor Mark van Bommel is het geruststellend nieuws. Volgende week verzamelen de Rode Duivels voor het vervolg van de Nations League-campagne. 


De Bruyne Kevin
© photonews

België trekt naar Turkije en ontvangt Italië. Het doel is duidelijk: een plaats in de kwartfinale van de Nations League én het behoud in de hoogste divisie van het landentoernooi.

1 reacties
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