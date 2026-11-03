Dit is de scheidsrechter voor Club Brugge-Anderlecht en voor de andere matchen van speeldag 11

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Dit is de scheidsrechter voor Club Brugge-Anderlecht en voor de andere matchen van speeldag 11
Foto: © photonews

De scheidsrechters voor de komende speeldag in de Jupiler Pro League zijn bekend. Alle ogen zijn zondag gericht op twee absolute topaffiches: Club Brugge-Anderlecht en Union SG-KRC Genk. Jasper Vergoote krijgt de leiding over de topper tussen Club en Anderlecht, terwijl Bram Van Driessche is aangeduid voor het duel tussen Union en Genk.

06/11/2026 – 20:45 R. STANDARD DE LIEGE – K.V. R.S. WAASLAND-SK BEVEREN

Referee: Massimiliano Ledda | Assistant Referee 1: Laurent Conotte | Assistant Referee 2: Vito Di Vincenzo | Fourth Official: Lothar D'Hondt | VAR: Laurent Willems | AVAR: Lennert Jans | Referee Observer: Dieter Van Esch

07/11/2026 – 16:00 K.V.C. WESTERLO – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI

Referee: Wesli De Cremer | Assistant Referee 1: Wouter Cochet | Assistant Referee 2: Jonas Van Dyck | Fourth Official: Dunken Van De Velde | VAR: Simon Bourdeaud'hui | AVAR: Bryan Bijnens | Referee Observer: Jari Van Laere

07/11/2026 – 18:15 OUD-HEVERLEE LEUVEN – YELLOW RED K.V. MECHELEN

Referee: Lawrence Visser | Assistant Referee 1: Ruben Wyns | Assistant Referee 2: Michele Seeldraeyers | Fourth Official: Arne De Beuckelaer | VAR: Quentin Pirard | AVAR: Quentin Blaise | Referee Observer: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

07/11/2026 – 20:45 R. ANTWERP F.C. – LOMMEL SK

Referee: Nathan Verboomen | Assistant Referee 1: Mathias Hillaert | Assistant Referee 2: Nico Claes | Fourth Official: Nicolas Laforge | VAR: Bert Put | AVAR: Gianni Seeldraeyers | Referee Observer: Glenn Claes

07/11/2026 – 20:45 RAAL LA LOUVIERE – CERCLE BRUGGE K.S.V.

Referee: Wim Smet | Assistant Referee 1: Michiel De Cuyper | Assistant Referee 2: Gilles De Beuckelaer | Fourth Official: Michiel Allaerts | VAR: Kevin Van Damme | AVAR: Ken Vermeiren | Referee Observer: Yenthe Boogaerts

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08/11/2026 – 13:30 CLUB BRUGGE K.V. – R.S.C. ANDERLECHT

Referee: Jasper Vergoote | Assistant Referee 1: Michael Geerolf | Assistant Referee 2: Martijn Tiesters | Fourth Official: Simon Bourdeaud'hui | VAR: Lothar D'Hondt | AVAR: Romain Devillers | Referee Observer: Ermaild Mataj

08/11/2026 – 16:00 K.A.A. GENT – K.V. KORTRIJK

Referee: Jan Boterberg | Assistant Referee 1: Tom Vanpoucke | Assistant Referee 2: Kevin Debeuckelaere | Fourth Official: Bert Put | VAR: Michiel Allaerts | AVAR: Thibaud Nijssen | Referee Observer: Niels Bossuyt

08/11/2026 – 18:30 R. UNION ST-GILLOISE – K.R.C. GENK

Referee: Bram Van Driessche | Assistant Referee 1: Yves De Neve | Assistant Referee 2: Quentin Lesceux | Fourth Official: Kevin Van Damme | VAR: Erik Lambrechts | AVAR: Jo De Weirdt | Referee Observer: Roel Bensch

08/11/2026 – 19:15 K. ST.-TRUIDENSE V.V. – S.V. ZULTE-WAREGEM

Referee: Anthony Letellier | Assistant Referee 1: Nicolas Maszowez | Assistant Referee 2: Christophe Battiston | Fourth Official: Bert Verbeke | VAR: Nicolas Laforge | AVAR: Laurent Willems | Referee Observer: Mehdi Sayoud

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