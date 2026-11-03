Een fikse streep door de Gentse rekening: Christian Burgess krijgt dit héél pijnlijke verdict

KAA Gent zal Christian Burgess een hele tijd moeten missen. De ervaren verdediger staat voor een revalidatie van enkele maanden.

Een streep door de rekening voor KAA Gent én Christian Burgess. De Buffalo's zullen het de komende maanden zonder de ervaren centrale verdediger moeten doen.

"Een MRI-scan heeft een kleine breuk aan het scheenbeen ter hoogte van de enkel bevestigd", bevestigt Gent. "Er wacht Christian een revalidatie van twee tot drie maanden."

𝙐𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙖𝙣 𝘽𝙪𝙧𝙜𝙚𝙨𝙨 Een MRI-scan heeft vandaag een kleine breuk aan het scheenbeen ter hoogte van de enkel bevestigd. Er wacht Christian een revalidatie van twee tot drie maanden. We wensen hem veel sterkte en een spoedig herstel. We’re with you every step of the way, Chris 💙 — KAA Gent (@KAAGent) November 3, 2026

Met andere woorden: De Buffalo's moeten de komende maanden zonder de sterkhouder verder. Een sportieve aderlating voor Rik de Mil.

De coach van Gent blijft zo noodgedwongen puzzelen. Ook Bashir Ngom ligt in de lappenmand nadat hij eind september de kruisbanden heeft gescheurd.





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De Buffalo's namen Burgess afgelopen zomer transfervrij over van Union SG. De Brit drukte de voorbije weken meteen zijn stempel op het spel van de blauwhemden.