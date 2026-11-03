Een fikse streep door de Gentse rekening: Christian Burgess krijgt dit héél pijnlijke verdict

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Een fikse streep door de Gentse rekening: Christian Burgess krijgt dit héél pijnlijke verdict
Foto: © photonews
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KAA Gent zal Christian Burgess een hele tijd moeten missen. De ervaren verdediger staat voor een revalidatie van enkele maanden.

Een streep door de rekening voor KAA Gent én Christian Burgess. De Buffalo's zullen het de komende maanden zonder de ervaren centrale verdediger moeten doen. 

"Een MRI-scan heeft een kleine breuk aan het scheenbeen ter hoogte van de enkel bevestigd", bevestigt Gent. "Er wacht Christian een revalidatie van twee tot drie maanden."

Met andere woorden: De Buffalo's moeten de komende maanden zonder de sterkhouder verder. Een sportieve aderlating voor Rik de Mil.

De coach van Gent blijft zo noodgedwongen puzzelen. Ook Bashir Ngom ligt in de lappenmand nadat hij eind september de kruisbanden heeft gescheurd.

Christian Burgess
© photonews

De Buffalo's namen Burgess afgelopen zomer transfervrij over van Union SG. De Brit drukte de voorbije weken meteen zijn stempel op het spel van de blauwhemden.

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