Er breken cruciale tijden aan voor Belgische UEFA-coëfficiënt: jacht op zesde plaats van Portugal is geopend

België blijft uitstekend gepositioneerd op de UEFA-coëfficiëntenranking. Ons land bezet momenteel de zevende plaats en heeft een stevige voorsprong op Nederland. Al wordt deze week opnieuw héél belangrijk. Vooral Portugal blijft een belangrijke concurrent in de strijd om de felbegeerde zesde plaats.

Na de Europese wedstrijden van 22 oktober staat België op 62.450 punten. Portugal verzamelde voorlopig 67.350 punten en bezet daarmee de zesde plaats. Nederland volgt op de achtste positie met 55.395 punten. De kloof met onze noorderburen bedraagt dus een comfortabele 7.055 punten, terwijl België zelf nog 4.900 punten moet goedmaken op Portugal. Dat maakt duidelijk waar de belangrijkste uitdaging voor de Belgische vertegenwoordigers de komende tijd ligt.

België wordt dit seizoen vertegenwoordigd door vijf clubs in Europa: Club Brugge, Union SG, RSC Anderlecht, KAA Gent en STVV. Club Brugge leverde tot dusver de grootste bijdrage aan de Belgische coëfficiënt. De regerende Belgische landskampioen verzamelde dit seizoen al 2.000 punten voor het Belgische totaal. Samen zijn de Belgische clubs dan weer goed voor 6.800 punten.

Jacht op de zesde plaats is geopend

De Belgische clubs krijgen de komende weken en maanden de kans om heel wat punten toe te voegen aan het totaal. Iedere overwinning en ieder gelijkspel kan daarbij van belang zijn. De UEFA-ranking bepaalt immers hoeveel Europese tickets een land krijgt en in welke fase de clubs aan hun Europese campagne mogen - of beter gezegd: moeten - beginnen.

Voor België is de zesde plaats op die UEFA-ranglijst bijzonder aantrekkelijk. Die positie kan een gunstigere verdeling van de Europese tickets opleveren, met meer mogelijkheden om rechtstreeks aan de groepsfase van de Champions League deel te nemen. Dat betekent niet alleen extra sportieve kansen, maar ook aanzienlijke financiële voordelen. Rechtstreekse deelname aan de Champions League levert clubs immers belangrijke inkomsten op.

België houdt Nederland (voorlopig) gemakkelijk af

Opvallend is dat België Nederland de voorbije weken opnieuw achter zich heeft gelaten. Onze noorderburen profiteerden de voorbije jaren van sterke Europese campagnes, maar zagen ondertussen een bijzonder succesvol seizoen uit hun vijfjarige berekening verdwijnen. De Belgische clubs presteerden de afgelopen jaren bovendien behoorlijk constant. In seizoen 2022-2023 verzamelde België 14.200 punten, een seizoen later waren dat er 14.400 en in 2024-2025 zelfs 15.650. Vorig seizoen eindigde België op 11. 400 punten. Hoewel dat minder was dan in de voorgaande campagnes, bleef het een belangrijke bijdrage aan het vijfjarige totaal.



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De komende Europese speeldagen worden belangrijk voor de ranking. België heeft daarbij het voordeel dat alle vijf de vertegenwoordigers voorlopig nog actief zijn in Europa. Dat biedt mogelijkheden om zowel via wedstrijdresultaten als via eventuele bonuspunten de coëfficiënt verder op te krikken. De opdracht voor Club Brugge, Union, Anderlecht, AA Gent en STVV is dan ook duidelijk: zoveel mogelijk Europese punten sprokkelen.

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Want hoewel de strijd om de UEFA-coëfficiënt op het eerste gezicht vooral een kwestie van cijfers lijkt, kunnen de gevolgen bijzonder groot zijn. Niet alleen voor de clubs die momenteel Europees actief zijn, maar ook voor de Belgische ploegen die zich de komende jaren willen kwalificeren voor de Champions League, Europa League of Conference League.