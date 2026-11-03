Eric 'De Leeuw' Gerets trekt naar PSV met Club Brugge in gedachten: “Ik voel geen rancune”

Eric Gerets keert woensdag terug naar Eindhoven voor de Champions League-clash tussen PSV en Club Brugge. De voormalige trainer heeft bij beide clubs een verleden, maar aan zijn periode bij PSV bewaart hij niet alleen goede herinneringen. In Het Nieuwsblad blikt hij terug op zijn vertrek, dat achter de schermen bijzonder woelig verliep.

Gerets pakte met PSV twee landstitels op rij, maar in zijn laatste seizoen liep het mis. Enkele spelers zouden afstand van hem hebben genomen en zelfs zijn ontslag hebben geëist. “Ik weet nog steeds niet waarom”, vertelt de voormalige Rode Duivel.

Ook Mark van Bommel kwam ter sprake

Een van de namen die toen opdook, was die van Mark van Bommel. Die zou mee aan de basis hebben gelegen van de revolte tegen zijn trainer. Gerets houdt zich echter op de vlakte: “De voorzitter gaf verschillende namen, maar niet Van Bommel. Mark is voetbalintelligent en weet ook buiten het veld wat hij zegt. Dan krijg je weleens situaties waarin je het niet eens bent.”

Van rancune is evenwel geen sprake. “Ik weet niet of hij me echt weg wilde, maar zand erover. Ik ben blij dat hij bondscoach is. Hij gaat het goed doen bij de Rode Duivels”, klinkt het opvallend verzoenend. Zijn vertrek bij PSV deed hem als trainer niet zo veel, maar als mens kwam het wel binnen.

Bij Club Brugge blijft hij graag gezien

Dat Gerets nog altijd een bijzondere band heeft met zijn ex-clubs, blijkt ook uit zijn verhalen over Club Brugge. Overal waar hij gewerkt heeft, wordt hij naar eigen zeggen met open armen ontvangen. “Dat is het mooiste compliment. Waar ik ook wil langskomen, hoef ik maar te bellen en de kaarten worden opgestuurd. Bart Verhaeghe zegt ook: ‘Eric, geef gewoon een seintje.’”

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Hij vertelde hoe hij enkele jaren geleden met Walter Grootaers naar Jan Breydel trok. Dat soort momenten tonen volgens hem hoeveel respect er nog altijd is. Ook in Marseille wordt hij nog op handen gedragen. "Dat ik daar God ben? Dat is wel overdreven."