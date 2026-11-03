Eric 'De Leeuw' Gerets trekt naar PSV met Club Brugge in gedachten: “Ik voel geen rancune”

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Eric 'De Leeuw' Gerets trekt naar PSV met Club Brugge in gedachten: “Ik voel geen rancune”
Foto: © photonews

Eric Gerets keert woensdag terug naar Eindhoven voor de Champions League-clash tussen PSV en Club Brugge. De voormalige trainer heeft bij beide clubs een verleden, maar aan zijn periode bij PSV bewaart hij niet alleen goede herinneringen. In Het Nieuwsblad blikt hij terug op zijn vertrek, dat achter de schermen bijzonder woelig verliep.

Gerets pakte met PSV twee landstitels op rij, maar in zijn laatste seizoen liep het mis. Enkele spelers zouden afstand van hem hebben genomen en zelfs zijn ontslag hebben geëist. “Ik weet nog steeds niet waarom”, vertelt de voormalige Rode Duivel.

Ook Mark van Bommel kwam ter sprake

Een van de namen die toen opdook, was die van Mark van Bommel. Die zou mee aan de basis hebben gelegen van de revolte tegen zijn trainer. Gerets houdt zich echter op de vlakte: “De voorzitter gaf verschillende namen, maar niet Van Bommel. Mark is voetbalintelligent en weet ook buiten het veld wat hij zegt. Dan krijg je weleens situaties waarin je het niet eens bent.”

Van rancune is evenwel geen sprake. “Ik weet niet of hij me echt weg wilde, maar zand erover. Ik ben blij dat hij bondscoach is. Hij gaat het goed doen bij de Rode Duivels”, klinkt het opvallend verzoenend. Zijn vertrek bij PSV deed hem als trainer niet zo veel, maar als mens kwam het wel binnen.

Bij Club Brugge blijft hij graag gezien

Dat Gerets nog altijd een bijzondere band heeft met zijn ex-clubs, blijkt ook uit zijn verhalen over Club Brugge. Overal waar hij gewerkt heeft, wordt hij naar eigen zeggen met open armen ontvangen. “Dat is het mooiste compliment. Waar ik ook wil langskomen, hoef ik maar te bellen en de kaarten worden opgestuurd. Bart Verhaeghe zegt ook: ‘Eric, geef gewoon een seintje.’”

Lees ook... België heeft Nederland bijgehaald en zelfs voorbijgestoken: dit is waarom de Pro League sterker staat
Hij vertelde hoe hij enkele jaren geleden met Walter Grootaers naar Jan Breydel trok. Dat soort momenten tonen volgens hem hoeveel respect er nog altijd is. Ook in Marseille wordt hij nog op handen gedragen. "Dat ik daar God ben? Dat is wel overdreven."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
PSV

Meer nieuws

België heeft Nederland bijgehaald en zelfs voorbijgestoken: dit is waarom de Pro League sterker staat

België heeft Nederland bijgehaald en zelfs voorbijgestoken: dit is waarom de Pro League sterker staat

12:00
Aad de Mos haalt zowaar de loftrompet boven voor deze drie Bruggelingen: "Dat had ik niet verwacht"

Aad de Mos haalt zowaar de loftrompet boven voor deze drie Bruggelingen: "Dat had ik niet verwacht"

10:40
Club Brugge innoveert: ze willen Belgische voetbalwereld voorblijven met... AI

Club Brugge innoveert: ze willen Belgische voetbalwereld voorblijven met... AI

08:00
1
Club Brugge-flop wordt de nieuwe coach van West Ham United

Club Brugge-flop wordt de nieuwe coach van West Ham United

12:04
1
Ook Belgisch voetbal in rouw: ex-Rode Duivel Toni Brogno overleden

Ook Belgisch voetbal in rouw: ex-Rode Duivel Toni Brogno overleden

13:15
Topkandidaat als nieuwe STVV-coach: Limburgers denken aan ex-Antwerp-trainer

Topkandidaat als nieuwe STVV-coach: Limburgers denken aan ex-Antwerp-trainer

12:33
Ex-Anderlecht-publiekslieveling keert na 308 (!) dagen blessure terug op het veld

Ex-Anderlecht-publiekslieveling keert na 308 (!) dagen blessure terug op het veld

13:00
KAA Gent liet hem vertrekken, nu krijgt Tom Vandenbulcke een nieuwe topfunctie

KAA Gent liet hem vertrekken, nu krijgt Tom Vandenbulcke een nieuwe topfunctie

12:09
Bondsparket wil drastische maatregel: wedstrijden meteen stilleggen

Bondsparket wil drastische maatregel: wedstrijden meteen stilleggen

11:00
9
Meevaller voor Anderlecht? Europa League-tegenstander Salzburg heeft wel héél veel pech

Meevaller voor Anderlecht? Europa League-tegenstander Salzburg heeft wel héél veel pech

11:20
3
Steven Defour gaat onverwachte uitdaging aan: "Het avontuur van mijn leven"

Steven Defour gaat onverwachte uitdaging aan: "Het avontuur van mijn leven"

09:00
Atalanta in vrije val, De Ketelaere wordt gebuisd: bestuur grijpt in

Atalanta in vrije val, De Ketelaere wordt gebuisd: bestuur grijpt in

08:40
3
Vreselijk drama in Spanje: voetballer (30) overlijdt na botsing met doelman

Vreselijk drama in Spanje: voetballer (30) overlijdt na botsing met doelman

10:16
9
Twee trainers ontslagen... Wie is de volgende? Deze vijf moeten ook vrezen voor hun job komend weekend

Twee trainers ontslagen... Wie is de volgende? Deze vijf moeten ook vrezen voor hun job komend weekend

08:20
3
Anderlecht wil vier 17-jarigen niet laten vertrekken en ze hebben gelijk

Anderlecht wil vier 17-jarigen niet laten vertrekken en ze hebben gelijk

10:00
Hein Vanhaezebrouck kraakt arbitrage: "Onvoorstelbaar"

Hein Vanhaezebrouck kraakt arbitrage: "Onvoorstelbaar"

07:00
5
Thibaut Courtois maakt kans op plaats tussen Kane, Messi en Ronaldo

Thibaut Courtois maakt kans op plaats tussen Kane, Messi en Ronaldo

09:30
Scheidsrechtersbaas Lardot haalt uit naar één van zijn scheidsrechters en twijfelt over die van Kortrijk

Scheidsrechtersbaas Lardot haalt uit naar één van zijn scheidsrechters en twijfelt over die van Kortrijk

07:20
Radja Nainggolan reageert voor het eerst op strafeis van twee jaar cel

Radja Nainggolan reageert voor het eerst op strafeis van twee jaar cel

07:40
1
Peter Maes is snoeihard voor KRC Genk: "Zegt veel over de mentaliteit"

Peter Maes is snoeihard voor KRC Genk: "Zegt veel over de mentaliteit"

06:30
Woede bij STVV om arbitrage: "Begreep er niets van"

Woede bij STVV om arbitrage: "Begreep er niets van"

22:45
3
Cercle Brugge ontslaat coach na overwinning: dit is waarom

Cercle Brugge ontslaat coach na overwinning: dit is waarom

22:30
7
Union krijgt nieuwe dreun: zware schorsing dreigt

Union krijgt nieuwe dreun: zware schorsing dreigt

22:10
3
Miljoenen voor Infantino: nieuwe onthullingen doen monden openvallen

Miljoenen voor Infantino: nieuwe onthullingen doen monden openvallen

23:00
2
Trainerscarrousel draait op volle toeren: tweede ontslag van de dag in JPL

Trainerscarrousel draait op volle toeren: tweede ontslag van de dag in JPL

21:37
8
Keert Nicky Hayen terug naar de JPL? Ook De Roeck wordt genoemd bij deze club

Keert Nicky Hayen terug naar de JPL? Ook De Roeck wordt genoemd bij deze club

21:28
'Nieuwe wending in verhaal Tresoldi'

'Nieuwe wending in verhaal Tresoldi'

17:00
6
Hein Vanhaezebrouck wijst schrijnend gebrek aan bij KRC Genk

Hein Vanhaezebrouck wijst schrijnend gebrek aan bij KRC Genk

21:03
1
Oplossing voor Standard in eigen rangen ... of wintermercato?

Oplossing voor Standard in eigen rangen ... of wintermercato?

16:40
4
Belgische trainer staat op het punt opvallende buitenlandse stap te zetten

Belgische trainer staat op het punt opvallende buitenlandse stap te zetten

20:20
Nieuwe uitdaging voor ex-Rode Duivel: meteen strijd tegen degradatie

Nieuwe uitdaging voor ex-Rode Duivel: meteen strijd tegen degradatie

20:40
Arbitrage ging vorig weekend zwaar de fout in volgens Lardot: "Dat is nooit strafschop"

Arbitrage ging vorig weekend zwaar de fout in volgens Lardot: "Dat is nooit strafschop"

20:00
7
Wesley Sonck onder de indruk, cijfers zijn duidelijk: dit is dé titelfavoriet

Wesley Sonck onder de indruk, cijfers zijn duidelijk: dit is dé titelfavoriet

19:00
1
Huiveringwekkende botsing in Spanje: speler krijgt hartstilstand op weg naar ziekenhuis

Huiveringwekkende botsing in Spanje: speler krijgt hartstilstand op weg naar ziekenhuis

20:34
6
Waarom moest De Meyer vertrekken? STVV-CEO komt met duidelijke uitleg

Waarom moest De Meyer vertrekken? STVV-CEO komt met duidelijke uitleg

19:30
5
Bondsparket is het helemaal beu: Charleroi hangt loodzware straf boven het hoofd

Bondsparket is het helemaal beu: Charleroi hangt loodzware straf boven het hoofd

19:05
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Galatasaray Galatasaray 18:45 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 18:45 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Feyenoord Feyenoord 21:00 Inter Milaan Inter Milaan
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Lille OSC Lille OSC
Manchester United Manchester United 21:00 AS Roma AS Roma
Barcelona Barcelona 21:00 Aston Villa Aston Villa
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Bayern München Bayern München
LASK Linz LASK Linz 21:00 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Villarreal Villarreal 21:00 PSG PSG
Fenerbahçe Fenerbahçe 04/11 Liverpool FC Liverpool FC
AEK Athene AEK Athene 04/11 Real Madrid Real Madrid
RB Leipzig RB Leipzig 04/11 Manchester City Manchester City
RC Lens RC Lens 04/11 Como Como
Slavia Praag Slavia Praag 04/11 Arsenal Arsenal
FC Porto FC Porto 04/11 Napoli Napoli
Viking FK Viking FK 04/11 Sabah Sabah
PSV PSV 04/11 Club Brugge Club Brugge
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 04/11 Real Betis Real Betis

Nieuwste reacties

Svédél Svédél over Bondsparket wil drastische maatregel: wedstrijden meteen stilleggen 1872 1872 over Meevaller voor Anderlecht? Europa League-tegenstander Salzburg heeft wel héél veel pech Mr_Rsca Mr_Rsca over Vreselijk drama in Spanje: voetballer (30) overlijdt na botsing met doelman Green kill Green kill over Cercle Brugge ontslaat coach na overwinning: dit is waarom TIGERMANIA TIGERMANIA over Deze Belgische club wint 20.000 euro dankzij samenwerking met Billit Stigo12 Stigo12 over Club Brugge-flop wordt de nieuwe coach van West Ham United De nonkel De nonkel over Kwade Antwerp-trainer Compper ziet spelers gevaar niet beseffen na dreun tegen Cercle Brugge Alex1898 Alex1898 over Huiveringwekkende botsing in Spanje: speler krijgt hartstilstand op weg naar ziekenhuis Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Waarom moest De Meyer vertrekken? STVV-CEO komt met duidelijke uitleg De nonkel De nonkel over Twee trainers ontslagen... Wie is de volgende? Deze vijf moeten ook vrezen voor hun job komend weekend Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved