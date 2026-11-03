Ex-Anderlecht-publiekslieveling keert na 308 (!) dagen blessure terug op het veld

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ex-Anderlecht-publiekslieveling keert na 308 (!) dagen blessure terug op het veld
Foto: © photonews
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Josh Cullen groeide bij Anderlecht uit tot een vaste waarde en trok na twee sterke seizoenen met Vincent Kompany mee naar Burnley. Na ruim tien maanden aan de kant staat de Ierse middenvelder eindelijk weer op het veld.

Anderlecht haalde Josh Cullen destijds weg bij West Ham United, waar de Ier maar moeilijk uitzicht kreeg op speelminuten. In de schaduw van clubicoon Mark Noble bleef zijn rol beperkt, maar in Brussel vond de middenvelder meteen de verantwoordelijkheid waar hij naar zocht.

Van vaste waarde in Brussel naar Burnley

Onder Vincent Kompany werd Cullen een van de steunpilaren van Sporting. Toen Kompany in de zomer van 2022 naar Burnley trok, volgde de Ierse international hem naar Engeland, net als enkele andere bekende namen uit de Jupiler Pro League.

Ook bij de Clarets veroverde Cullen snel een vaste plaats. Ondanks de promotie en degradatie tussen de Championship en de Premier League bleef hij doorgaans een van de eerste namen op het wedstrijdblad. Tot een zware knieblessure daar in december abrupt een einde aan maakte.

Kruisband scheurde tegen Everton

In de drukke eindejaarsperiode liep de aanvoerder tegen Everton een scheur van de kruisband op. De revalidatie duurde uiteindelijk 308 dagen. Cullen miste niet alleen de volledige tweede seizoenshelft, maar kon Burnley ook niet bijstaan in de Championship onder Nicky Hayen. De Belgische coach werd zelfs ontslagen nog voor de ex-Anderlecht-speler opnieuw inzetbaar was.

Zaterdag kwam er tegen Portsmouth eindelijk een einde aan zijn lange afwezigheid. In Burnleys eerste wedstrijd sinds het ontslag van Hayen viel Cullen in voor de laatste twintig minuten. Een welkom weerzien voor de voormalige leider van Anderlecht.

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