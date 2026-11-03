Ex-Standard-coach leidde met zijn ploeg in minuut 70 met 4-1 en... werd na knotsgek slot ontslagen

Luka Elsner vond afgelopen zomer onderdak bij Lausanne-Sport, maar zijn Zwitserse avontuur draaide uit op een nachtmerrie. Na een onwaarschijnlijke nederlaag tegen Thun heeft de club afscheid genomen van de voormalige trainer van Standard.

Na een moeilijke periode van zes maanden bij Standard herlanceerde Luka Elsner zijn loopbaan in Frankrijk. Hij loodste Le Havre naar de Ligue 1 en hield de club vervolgens op het hoogste niveau. Bij Reims verliep het minder vlot: daar vertrok de Frans-Sloveense coach al na een half seizoen.

Een jaar geleden trok Elsner naar het Poolse KS Cracovia. Ook daar belandde hij in een bijzonder woelige situatie. Tijdens de zomer werd de kern stevig uitgedund en vertrok een deel van het bestuur. De sportieve gevolgen bleven niet uit. "De Poolse media noemden ons een cabaret, omdat er elke week een nieuwe voorstelling was", vertelde Elsner na zijn vertrek in april nog met een wrange glimlach.

Opnieuw onrust rond Elsner

De ex-trainer van Union SG, KV Kortrijk en Standard hoopte afgelopen zomer bij Lausanne-Sport rust te vinden. In werkelijkheid stapte hij opnieuw in een club die volop aan het wankelen was.

Een stadionomroeper die moest vertrekken na beledigende uitspraken over supporters, een reeks nederlagen en ultra's die het veld bestormden: in Lausanne liep de spanning week na week op.

Van 4-1 naar 4-5 tegen Thun

De thuiswedstrijd van het voorbije weekend tegen Thun leek Elsners reddingsboei te worden. Lausanne stond in de 70e minuut nochtans met 4-1 voor en was op weg naar een overwinning die de groep opnieuw ademruimte kon geven.





Wat volgde, was echter een complete instorting. Thun scoorde vier keer in twintig minuten en won uiteindelijk met 4-5. Brighton Labeau, de voormalige spits van Union SG, maakte diep in de toegevoegde tijd het beslissende doelpunt. Hij speelde wel pas bij de Brusselaars nadat Elsner er vertrokken was.

Lausanne-Sport besloot vervolgens om de samenwerking met Elsner stop te zetten. "De club dankt Luka Elsner oprecht voor het geleverde werk en voor de kwaliteit van zijn relaties met de spelers, staf, medewerkers en directie tijdens zijn passage in Lausanne. FC Lausanne-Sport wenst hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière", staat te lezen in het officiële communiqué.

De Zwitserse club wijst ook op de impact van Elsners werkwijze binnen de technische staf. "Zijn methodologische aanpak en zijn instrumenten hebben eveneens bijgedragen aan de ontwikkeling van de staf. Die inbreng heeft de club verrijkt en Lausanne zal daarop blijven voortbouwen. Maar aangezien resultaten doorslaggevend zijn in het profvoetbal, hebben de huidige sportieve dynamiek en alle betrokken partijen geleid tot de conclusie dat een einde aan de samenwerking vandaag de beste beslissing was", besluit Lausanne.