Genk, Antwerp en Club Brugge slaan handen in elkaar voor primeur in België

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Genk, Antwerp en Club Brugge slaan handen in elkaar voor primeur in België
Foto: © photonews

KRC Genk, Royal Antwerp FC en Club Brugge bundelen de krachten voor een primeur in het Belgische voetbal. Op 8 november gaat in Genk de eerste nationale competitie in het amputatievoetbal van start. De Ottobock Amp Football League moet de sport meer zichtbaarheid en een duurzame structuur geven.

“Onze spelers verdienen dezelfde kansen, erkenning en sportieve uitdagingen als iedere andere voetballer”, klinkt het bij Amp Football Belgium, de organisator van de competitie.

De drie clubs engageren zich om het amputatievoetbal verder uit te bouwen. Ook Europese ambities liggen al op tafel.

De competitie bestaat uit drie speeldagen. Genk organiseert de openingsdag op 8 november, Antwerp is op 7 februari 2027 gastheer en Club Brugge sluit de competitie af op 13 maart. Tijdens elke speeldag nemen de drie teams het tegen elkaar op.

De drie clubs engageren zich om het amputatievoetbal verder uit te bouwen

Er wordt gespeeld in het internationale vijf-tegen-vijfformaat, met twee speelhelften van 25 minuten. Voor de spelers betekent de nieuwe competitie een kans om zich op nationaal niveau met elkaar te meten en hun sport een groter podium te geven.


Bij Genk is Mario Claesen (37) een van de gezichten van het project. De kapitein verloor in 2024 zijn linkerbeen na complicaties bij een motorcrossongeval en vond tijdens zijn revalidatie opnieuw aansluiting bij zijn favoriete club. Het team is nog in opbouw en zoekt bijkomende spelers.

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