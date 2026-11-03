Gianni Infantino wordt op die manier héél rijk: 'Deze bedragen stak FIFA-voorzitter (stiekem) in eigen zak'

FIFA en Gianni Infantino zijn nog maar eens in een grote opschudding terechtgekomen. De wereldvoetbalbond betaalde de voorbije tijd miljoenen euro's aan inkomensbelastingen voor de voorzitter. And counting?

FIFA heeft miljoenen euro's aan inkomensbelasting betaald voor Gianni Infantino. Dat heeft The New York Times wereldkundig gemaakt.

Het is een zoveelste schandaal waarin Gianni Infantino de hoofdrol speelt. En wederom gaat het om… geld. En vooral: opnieuw passeert Infantino langs de kassa.

Vier miljoen euro aan belastingen...

Om het allemaal merkwaardiger te maken werd ook deze beslissing gemaakt tijdens een vergadering met amper drie personen. Niet toevallig één voor één vertrouwelingen van Infantino.

In het kader van het WK van afgelopen zomer was de FIFA-voorzitter van Zwitserland naar de Verenigde Staten verhuisd. Infantino zou over De Grote Plas een pak meer belastingen moeten betalen. En daar werd een spreekwoordelijke mouw aan gepast.

... en een niet-aangegeven én onrechtmatige bonus van anderhalf miljoen euro

In totaal zou FIFA maar liefst vier miljoen euro aan belastingen hebben betaald voor de periode dat Infantino in de Verenigde Staten verbleef. Dat bedrag zegt ook meteen héél véél over de werkelijke inkomsten van de FIFA-voorzitter.





Eerder lekte ook al uit dat Infantino een onrechtmatige bonus van anderhalf miljoen euro had ontvangen. Met dat geld huurde de Zwitser een villa in Miami én liet hij het breed hangen in de Verenigde Staten.