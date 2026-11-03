Hans Vanaken keert voor het eerst terug naar Philips Stadion: "Ik was hier al eens ballenjongen"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Hans Vanaken keert voor het eerst terug naar Philips Stadion: "Ik was hier al eens ballenjongen"
Foto: © photonews

Club Brugge neemt het dinsdag in de Champions League op tegen PSV. Voor Hans Vanaken is de wedstrijd extra bijzonder. De aanvoerder van Club Brugge heeft een verleden in Eindhoven.

PSV plukte een héél jonge Hans Vanaken weg bij Lommel SK. De middenvelder voetbalde tussen 2002 en 2008 bij de jeugdteams van De Lampenclub.

"Ik heb nog steeds goede herinneringen aan mijn tijd in Eindhoven", aldus Vanaken bij VTM Nieuws. "Ik herinner me dat ik destijds heel blij was om bij PSV te voetballen."

Vanaken Hans
© photonews

Vanaken erkent dat zijn tijd in Nederland hem mee heeft gevormd. "Ik heb er héél véél geleerd op jonge leeftijd. Ik kijk met een goed gevoel terug op die tijd."

Leuk detail: PSV deed enkele seizoenen geleden een poging om Vanaken terug te halen naar Eindhoven. "Maar ik ben destijds al als ballenjongen in het Philips Stadion geweest." (knipoogt)

Club Brugge en Hans Vanaken vol vertrouwen

Club Brugge gaat morgen vol voor de overwinning in Eindhoven. "Ik verwacht een leuke en open wedstrijd. We kunnen niet ontkennen dat we er momenteel goed voor staan."

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"Vorig jaar zijn we doorgegaan in de Champions League met tien punten", besluit Vanaken. "Nu hebben we er al negen. Al hebben we ons zelf in die positie gewerkt."

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