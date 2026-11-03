Hein Vanhaezebrouck kraakt arbitrage: "Onvoorstelbaar"

Hein Vanhaezebrouck heeft geen goed woord over voor de strafschop die Standard tegen kreeg in het duel met KV Kortrijk. Volgens hem ging de scheidsrechter veel te ver door de handsfase van Ayensa te bestraffen.

De voormalige coach vindt dat zulke fases het voetbal alleen maar moeilijker maken. Voor hem is er een duidelijk onderscheid tussen een arm die bewust of onnatuurlijk boven het lichaam komt en een bal die van dichtbij tegen een arm naast het lichaam belandt.

Bij Het Nieuwsblad haalt Vanhaezebrouck stevig uit. “Dat was gewoonweg belachelijk. Net als de strafschop die OH Leuven tegen kreeg op STVV.”

Vanhaezebrouck legt uit waarom hij de beslissing zo moeilijk te begrijpen vindt. “Als een arm boven het hoofd gaat en een speler zich groter maakt en zo de baan van de bal coupeert, daar kan ik inkomen.”

Bij Ayensa zag hij iets helemaal anders. “Maar de arm van Ayensa is naast zijn lichaam en de bal wordt niet eens gevaarlijk richting doel gekopt. Onvoorstelbaar.”

Reglement moet volgens Hein veranderen

Volgens Vanhaezebrouck hoeft een scheidsrechter zo’n fase zelfs binnen de huidige regels niet te bestraffen. En als dat toch de bedoeling van het reglement zou zijn, dan moet er volgens hem dringend iets veranderen.





“Ik vind dat je dit met het huidige reglement niet hoeft te fluiten. Is dat wel zo, dan moet dat reglement absoluut veranderd worden”, besluit Vanhaezebrouck.