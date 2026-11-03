Hij moet weg in januari: 18-voudige Rode Duivel (nog maar 23) kan zich niet doorzetten bij topclub

Johan Bakayoko zou RB Leipzig komende winter alweer kunnen verlaten. Volgens Sky Sport staat de Duitse club open voor een vertrek van de 23-jarige Belg, die er sinds zijn transfer van PSV Eindhoven maar niet in slaagt om zich door te zetten. Zijn verblijf in de Bundesliga dreigt zo na amper anderhalf jaar alweer te eindigen.

Leipzig haalde Bakayoko in de zomer van 2025 voor 18 miljoen euro naar Duitsland. Via bonussen kon dat bedrag nog oplopen tot 22 miljoen euro. De flankaanvaller ondertekende een contract tot 2030, maar kon de hoge verwachtingen voorlopig niet inlossen.

Nauwelijks speelminuten in Leipzig

Onder zowel Ole Werner als diens opvolger Martin Demichelis slaagde Bakayoko er niet in een vaste basisplaats te veroveren. In totaal verzamelde hij 26 officiële wedstrijden voor Leipzig, waarin hij drie keer scoorde.

Dit seizoen is zijn rol nog beperkter geworden. In de Bundesliga en de DFB-Pokal kwam hij samen amper vier keer in actie, goed voor slechts 149 speelminuten. Daarmee is hij er voorlopig niet in geslaagd om zijn stempel te drukken.

Huur lijkt realistischer dan definitieve transfer

Volgens Sky Sport mikt Leipzig bij een definitieve verkoop op minstens 11 à 12 miljoen euro. Een uitleenbeurt tijdens de wintermercato lijkt momenteel echter een realistischer scenario.



Bakayoko staat open voor een transfer en zijn beperkte speeltijd kostte hem vorig seizoen ook al een aanzienlijk deel van zijn mogelijke prestatiebonussen.