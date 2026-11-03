Anderlecht moet waakzaam zijn voor deze Belg bij RB Salzburg: "Hij staat nu wél op zijn beste positie"

Yorbe Vertessen trekt met vertrouwen naar het Lotto Park. De aanvaller van RB Salzburg scoorde én gaf een assist in de jongste wedstrijd van zijn ploeg. Ook over het hele seizoen bekeken zit de voormalige Belgische U21-international in een opwaartse lijn. RSC Anderlecht is gewaarschuwd.

Yorbe Vertessen krijgt donderdag de kans om zich opnieuw te tonen aan het Belgische publiek. RB Salzburg neemt het op tegen RSC Anderlecht en de ex-speler van Union SG is in die wedstrijd een naam om in de gaten te houden.

Vertessen kende na zijn passage bij Union een lastige periode. Na zijn uitleenbeurt in het Dudenpark - waar hij in 2023 zijn kwaliteiten al had laten zien - volgden passages bij PSV Eindhoven en Union Berlin. Zowel in Nederland als in Duitsland groeide hij echter niet uit tot een onbetwistbare basisspeler.

RB Salzburg gaf Yorbe Vertessen nieuw vertrouwen

De ommekeer kwam er in de tweede seizoenshelft van 2024-2025. Vertessen werd uitgeleend aan RB Salzburg en overtuigde daar met vijf doelpunten in zestien wedstrijden. De Oostenrijkse club besloot hem vervolgens definitief over te nemen.

Ook vorig seizoen liet de Belg degelijke cijfers optekenen: dertien goals in veertig duels. Toch wacht Vertessen nog altijd op een eerste selectie bij de Rode Duivels. Onder Domenico Tedesco en Rudi Garcia kwam er geen oproep, en ook onder Marc van Bommel veranderde dat voorlopig niet.

Dit seizoen is Vertessen niet elke week zeker van een basisplaats, maar zijn balans is volgens Simon Urhofer (journalist die RB Salzburg volgt voor LAOLA1, nvdr.) wel positief. De Oostenrijker ziet vooral een groot verschil met vorig jaar.





"Hij speelt dit seizoen bijna uitsluitend als vleugelspeler", aldus Urhofer. "Vorig seizoen stond hij meestal in de spits. Dat is niét zijn beste positie. Die vaststelling hebben we de voorbije maanden allemaal gedaan."

"Ik denk niet dat hij het fysieke profiel heeft om voorin als diepe spits te spelen", gaat de Oostenrijkse journalist verder. "Op de flank heeft hij wel de loopkracht en de pressingcapaciteit die nodig zijn om te slagen bij Salzburg."

Yorbe Vertessen staat wellicht aan de aftrap tegen paars-wit

Voor Vertessen wordt het duel met Anderlecht een uitgelezen moment om zich te bewijzen. Vorig seizoen stond hij met Salzburg al tegenover Club Brugge in de voorrondes van de Champions League, maar in die twee nederlagen kon hij weinig indruk maken.

Urhofer verwacht dat de 25-jarige Belg donderdag gewoon aan de aftrap verschijnt in het Lotto Park. "Hij zal zeker starten tegen Anderlecht. RB Salzburg heeft niet veel andere vleugelspelers die echt met hem kunnen concurreren."