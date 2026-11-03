Is Vitor Bruno maandag nog steeds de coach van RSC Anderlecht? Dit is de huidige stand van zaken in Brussel

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Is Vitor Bruno maandag nog steeds de coach van RSC Anderlecht? Dit is de huidige stand van zaken in Brussel
Foto: © Photonews
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RSC Anderlecht won afgelopen zaterdag met 4-1 van KVC Westerlo. Vitor Bruno redde zijn vel als coach van RSC Anderlecht. Al kon de Portugese coach het niét laten om een steekje richting de eigen bazen te geven.

Mijn moeder heeft me geleerd om de problemen binnenskamers op te lossen

Vitor Bruno

Als statement kan bovenstaande quote van Vitor Bruno tellen. In de dagen voor die uitspraak hadden Marc Coucke en Kenneth Bornauw openlijk over RSC Anderlecht én de prestaties van de coach gepraat in de media. Moeten we nog bij schrijven dat beide heren momenteel niet tevreden zijn na de eerste maanden van Bruno in Brussel?

En moeten we ook meteen een tekening bij maken dat Bruno de aanpak van zijn werkgever(s) niét kon appreciëren? Meer zelfs: de Portugees zou zelfs emotioneel en kwaad hebben gereageerd toen hij te weten kwam wat zijn bazen hadden gecommuniceerd in de media.

 

Bovenstaande quote is dan ook een héél duidelijke sneer naar zijn bazen. En wees er maar zeker van dat de eigenaar van paars-wit én CEO van de Belgische recordkampioen akte hebben genomen van de reactie van de Portugese coach. De uitspraak zal sowieso blijven hangen bij het maken van toekomstige beslissingen.

Ondertussen won Anderlecht afgelopen zaterdag overtuigend van KVC Westerlo. Het werd 4-1 in het eigen Lotto Park. Die overwinning was broodnodig om Bruno in het zadel te houden en de morrende fans enigszins te sussen.

Het is van moéten tegen RB Salzburg en... op het veld van Club Brugge

Komende donderdag komt RB Salzburg op bezoek in het Lotto Park. Ook in de Europa League verwachten Coucke, Bornauw én met hen het voltallig bestuur een overwinning. De Oostenrijkse topclub staat amper één punt boven paars-wit in het klassement én reist naar België met een overvolle lappenmand.

Maar heeft Bruno het voor zichzelf extra lastig gemaakt door te reageren op de communicatie van zijn bazen? Tot voor zijn uitspraken hadden we aangenomen dat een overwinning op het veld van Club Brugge - hoe lastig het ook is voor de paars-witte aanhang om dit te lezen - niét noodzakelijk is.

Is Vitor Bruno komende maandag nog steeds de coach van RSC Anderlecht?

Wél een must: Anderlecht moet tonen dat het team in staat is om de voet naast die van Club Brugge te zetten. Een (zware) nederlaag in het Jan Breydelstadion zou na de uitspraak van Bruno misschien wél voor een snelle(re) beslissing kunnen zorgen.

Na de topper op Olympia volgt namelijk een interlandbreak. En zo'n onderbreking is héél vaak het sein voor clubs om van coach te wisselen. Al zijn we nog niet op dat punt aanbeland. Bruno beseft ongetwijfeld zelf ook dat hij de komende dagen best twee keer kan winnen...

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