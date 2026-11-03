'José Mourinho wil dat Real Madrid all-in gaat voor absolute sterkhouder van Arsenal'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'José Mourinho wil dat Real Madrid all-in gaat voor absolute sterkhouder van Arsenal'
Foto: © Photonews

Real Madrid heeft Riccardo Calafiori helemaal bovenaan de verlanglijst gezet. José Mourinho wil de flankverdediger er héél graag bij. Al wordt het een lastige opdracht om de transfer ook effectief te verwezenlijken.

De Engelse media weten dat Real Madrid concrete interesse heeft in Riccardo Calafiori. De Koninklijke heeft via tussenpersonen zelfs al geïnformeerd naar de situatie van de flankverdediger.

Het is José Mourinho die de 24-jarige Italiaan er héél graag bij wil. The Special One ziet in Calafiori een polyvalente verdediger én als één van de beste linkerflankverdedigers ter wereld.

Mourinho José
© photonews

Al wordt het niet gemakkelijk om de 17-voudig Italiaans international ook daadwerkelijk naar Madrid te halen. Calafiori heeft een lopend contract tot medio 2029 bij Arsenal FC.


Ook The Gunners beschouwen Calafiori als één van de sterkhouders. Arsenal hoestte in 2024 44 miljoen euro op om de flankverdediger weg te halen bij Bologna FC 1909.

Marktwaarde van 65 miljoen euro

Transfermarkt schat zijn marktwaarde ondertussen op 65 miljoen euro. En dat is voor alle duidelijkheid niét de transfersom waarmee Arsenal eventueel zou willen instemmen.

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