KAA Gent liet hem vertrekken, nu krijgt Tom Vandenbulcke een nieuwe topfunctie

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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KAA Gent liet hem vertrekken, nu krijgt Tom Vandenbulcke een nieuwe topfunctie
Foto: © Photonews
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Tom Vandenbulcke heeft een nieuwe uitdaging gevonden in het Belgische voetbal. De voormalige communicatiemanager van KAA Gent gaat aan de slag als Press & Broadcast Manager bij de Pro League. Een opvallende stap voor iemand die bij de Buffalo's bijzonder geliefd was bij de supporters, maar wiens contract in Gent niet werd verlengd.

Vandenbulcke was sinds 2022 ruim vier jaar actief bij KAA Gent. Hij stond er in voor de interne en externe communicatie en was het aanspreekpunt voor media, supporters en partners. Zijn vertrek viel bij een deel van de Gentse achterban niet in goede aarde. Hij had er immers een grote populariteit opgebouwd.

Van vaste stem bij Sporza tot vertrouwenspersoon bij AA Gent

Voor zijn overstap naar Gent werkte Vandenbulcke meer dan twintig jaar bij de VRT. Als journalist bij Sporza werd hij een vertrouwde stem op Radio 1. Hij presenteerde ook sporttalkshow De Tribune en gaf leiding aan de radioredactie. In 2022 maakte hij de overstap naar de clubwerking, waar hij de voetbalwereld vanuit een heel andere invalshoek leerde kennen.

Die ervaring moet hij nu meenemen naar de Pro League. Daar wordt hij de schakel tussen de clubs, de rechtenhouders en de media. Vandenbulcke zelf ziet daarin een mooie combinatie van zijn twee professionele werelden.

Pro League haalt ervaren voetbalman binnen

"Ik heb het voetbal jarenlang vanuit de media gevolgd en daarna van binnenuit bij een club beleefd. Bij de Pro League kan ik die twee werelden verenigen, dit keer voor alle clubs", klinkt het bij Vandenbulcke. "Ik wil mijn ervaring inzetten om de samenwerking tussen onze clubs en de media te versterken en het Belgische voetbal als mediaproduct nog beter te maken."


Ook CEO Lorin Parys is tevreden met de aanstelling. "Hij weet perfect wat een mediapartner op matchday nodig heeft en wat er bij een club leeft op datzelfde moment. Die combinatie maakt hem de ideale verbindende factor tussen onze clubs, onze rechtenhouders en de pers."

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