Reactie Een trainer niet ontslaan als remedie in de JPL: "Blij dat Vanderbiest er nog is? Het zal wel zijn"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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Een trainer niet ontslaan als remedie in de JPL: "Blij dat Vanderbiest er nog is? Het zal wel zijn"
Foto: © photonews
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Bij ploegen die het moeilijk hebben of onder de verwachtingen presteren, komt de trainer als snel in het vizier. Zeker in de Jupiler Pro League zijn de trainersontslagen vaak moeilijk bij te houden. Bij KV Mechelen besloten ze enkele weken geleden om hun coach niet aan de kant te schuiven en dat lijkt vruchten af te werpen.

Na de puntendeling met Lommel had Malinwa 3 op 21 en werd publiekelijk het vertrouwen in Fred Vanderbiest uitgesproken. Sindsdien werden twee competitiezeges geboekt tegen STVV en Genk, met tussendoor ook een vlotte kwalificatie in de beker. Als Mechelen woensdag de inhaalmatch in Kortrijk wint, staat het prompt in de middenmoot. 

Die punten moeten natuurlijk nog verdiend worden, maar het Mechelse bestuur lijkt de juiste beslissing te hebben genomen door Vanderbiest aan boord te houden. "Blij dat Vanderbiest hier nog is? Het zal wel zijn", houdt Gunter Van Handenhoven zich niet in. "Je weet dat het op een bepaald moment iets minder loopt, maar gelukkig zijn er in deze club mensen die niet altijd rekening houden met de publieke opinie."

KV Mechelen-spelers krijgen tijd

De T2 prijst het geduld van de bestuursleden. "Als ze voelen dat de jongens goed werk aan het leveren zijn, geven ze hen tijd." Ook bij de spelers werd gepolst of het de juiste keuze was om Vanderbiest te behouden. "We zijn nu goed bezig", stelt doelman Ortwin De Wolf in elk geval vast. "Je weet nooit welke keuzes er gemaakt worden." Over de keuze van het KVM-bestuur schreven we ook een analyse.

Het minimum dat van de spelers verwacht mag worden is dat ze alles geven. Daarvoor moeten ze ook met geloof in eigen kunnen op het veld verschijnen en het is de taak van de coach om dat geloof over te brengen. "Het is makkelijker om een coach buiten te smijten dan om elf spelers buiten te smijten", ziet Benito Raman dat KV Mechelen geen zondebok wilde aanduiden. 

Niet meer de ploeg van twee jaar geleden


"Als we slecht spelen, wil dat niet zeggen dat het de fout van de coach is. Als je een coach buiten smijt, betekent dit niet dat we ineens beter gaan voetballen. We zijn niet meer de ploeg van twee jaar geleden, toen we de kwaliteit hadden van spelers als Hairemans, Storm, Schoofs. We hebben nu jonge gasten die kunnen doorbreken. Zij hebben iets meer tijd nodig en dan komt het wel goed", besluit Raman.

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KV Mechelen
Frederik Vanderbiest
Gunther Van Handenhoven
Ortwin De Wolf

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