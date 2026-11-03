Meevaller voor Anderlecht? Europa League-tegenstander Salzburg heeft wel héél veel pech

Na de broodnodige zege tegen Westerlo maakt Anderlecht zich op voor het Europa League-duel met Salzburg. De Oostenrijkers lijken met een flink afgeslankte kern naar Brussel af te zakken.

Na vijf verplaatsingen op rij, die de positie van Vitor Bruno onder druk hadden gezet, keerde Anderlecht terug naar het Lotto Park. Binnen de club beseft iedereen hoe zwaar de drie wedstrijden wegen die op die reeks buitenduels volgen.

De eerste hindernis werd tegen Westerlo genomen. De volgende tegenstander komt uit Oostenrijk: Salzburg. De ploeg van Danny Röhl kende een bijzonder rustige aanloop. Tegen Austria Lustenau stond het bij de rust al 3-0, waarna Salzburg zonder veel problemen doorstoomde naar een 5-1-zege. Yorbe Vertessen pikte daarbij ook zijn doelpunt mee.

Toch verbergt die ruime overwinning minder goed nieuws voor Röhl. Centrale verdediger Kévin Boma, met een geschatte waarde van 8 miljoen euro een van de duurste spelers in de kern, moest geblesseerd naar de kant. Hij komt terecht in een al stevig gevulde ziekenboeg.

Mogelijk negen afwezigen tegen Anderlecht

Ook centraal achterin is John Mellberg niet beschikbaar. Hij liep in de bekerwedstrijd tegen Bregenz een dijblessure op. Linksachter Dominik Schmid staat eveneens aan de kant, net als rechtsachter en kapitein Nikolas Veratschnig.

Op het middenveld moet Salzburg Justin Omoregie en Sota Kitano missen. Voorin zijn flankaanvallers Damir Redzic en Jesper Lindstrøm hoogst onzeker, terwijl spits Enrique Aguilar kampt met een blessure aan de hamstrings.





Anderlecht krijgt zo mogelijk een tegenstander tegenover zich die op meerdere posities moet improviseren. Voor Vitor Bruno en zijn spelers is dat een situatie die ze in Brussel willen uitbuiten.