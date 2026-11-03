Mehdi Bayat verliest zijn cool voor Geschillencommissie: "Ik walg ervan"

Sporting Charleroi beleeft sportief een historische start van het seizoen, maar de sterke prestaties van de ploeg worden overschaduwd door de gevolgen van het wangedrag van enkele supporters. Mehdi Bayat is het meer dan beu en liet dat duidelijk blijken voor de Geschillencommissie.

Een Henegouwse derby met veel spektakel en een 5-2-zege tegen de RAAL La Louvière, maar niemand om die triomf mee te vieren. De voorbije dagen hadden feestelijk kunnen zijn voor Charleroi, maar stonden vooral in het teken van de verschijning van De Zebra's voor de Geschillencommissie.

De oorzaak is dezelfde als voor het duel achter gesloten deuren van zondag: het wangedrag van een deel van de aanhang waarvoor de hele club opdraait. Naast de mogelijke activering van de voorwaardelijke straf van drie thuiswedstrijden zonder publiek, dreigen de Henegouwers nog eens vijf wedstrijden buitenshuis zonder fans te moeten afwerken.

Voor de Geschillencommissie probeerde de leiding van Charleroi de voorgestelde sancties nog te milderen. Pierre-Yves Hendrickx lichtte daarbij toe welke maatregelen de club vooraf al had genomen om dergelijke incidenten een halt toe te roepen.

Mehdi Bayat verscheen eveneens zichtbaar aangeslagen voor de commissie. De gedelegeerd bestuurder is het beu dat de club de rekening betaalt voor het gedrag van enkele heethoofden. “Tussen al die mensen die zichzelf fans van Charleroi noemen zitten er ook rotte appels”, verklaarde hij volgens SudInfo.

Financiële klap voor Sporting Charleroi



De sterke man van Charleroi deelt de frustratie van iedereen die de gevolgen van de eerste wedstrijd zonder publiek heeft ondervonden. Het mogelijke inkomstenverlies loopt op tot meer dan één miljoen euro. Dat is ontegensprekelijk een bijzonder pijnlijke financiële klap voor de club. “Ik walg ervan. Ik kan niet meer”, reageerde Bayat.